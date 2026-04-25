O Tottenham Hotspur conquista sua primeira vitória em 2026 em uma tarde dramática para Simons

O Tottenham Hotspur conquistou mais uma vez pontos muito importantes no sábado na luta contra o rebaixamento da Premier League. O time, que ocupa a 18ª posição, conseguiu vencer nos minutos finais o já rebaixado lanterna Wolverhampton Wanderers por 0 a 1. Apesar da vitória, foi uma tarde dramática para Xavi Simons, que sofreu uma grave lesão no joelho.
O primeiro tempo em Molineux foi muito fraco por parte de ambas as equipes. O Tottenham tentou, inclusive com Xavi Simons, mas quase não conseguiu criar perigo. O Wolves não se impressionou com os visitantes do norte de Londres e também tentou montar alguns ataques.
Houve um revés para o Tottenham na reta final do primeiro tempo, quando Dominic Solanke saiu de campo lesionado. Richarlison foi seu substituto no ataque. No intervalo, Randal Kolo Muani ficou no vestiário, com Mathys Tel entrando para dar um impulso de qualidade ao ataque dos Spurs.
Houve mais drama para o Tottenham quando Simons tropeçou em uma jogada em direção à linha de fundo. O holandês sentiu muita dor e foi atendido intensivamente pela equipe médica do time. Foi também uma má notícia para o técnico Ronald Koeman e a seleção holandesa: a Copa do Mundo parece estar em risco para Simons.
Houve algum alívio quando Simons conseguiu se levantar, embora uma substituição fosse necessária para o técnico Roberto De Zerbi. O meio-campista foi atendido novamente à beira do campo quando se sentou e uma maca foi chamada.
O Tottenham sabia que precisava marcar nos minutos finais e teve azar quando uma cabeçada forte de Rodrigo Bentancur foi defendida com brilhantismo pelo goleiro do Wolves, José Sa. Com dez minutos restantes no relógio, Richarlison parecia que ia marcar de cabeça, mas foi Matt Doherty quem, no último momento e também de cabeça, salvou o time da casa.
O 0 a 1 acabou saindo para o Tottenham, que, na verdade, não criou quase nada no ataque. João Palhinha esticou a perna após um chute que saiu errado e empurrou a bola para o gol à queima-roupa. Houve uma revisão do VAR, mas o gol tão importante foi validado. Três pontos extremamente importantes, portanto, para o Tottenham, que viu o rival West Ham United vencer o Everton por 2 a 1 no último minuto e, assim, permanece na 18ª posição.
O West Ham contava com 33 pontos antes do início da partida, dois a mais que o décimo oitavo colocado, o Spurs. O Everton, por sua vez, precisava vencer para manter vivo seu sonho europeu. Sete minutos após o intervalo, Tomás Soucek cabeceou um escanteio cobrado por Jarrod Bowen. O tcheco mandou a bola com força no canto curto, colocando o The Hammers na frente.
Aos 88 minutos, os londrinos sofreram um duro golpe. A defesa do West Ham falhou ao afastar um cruzamento, permitindo que James Tarkowski colocasse a bola na cara de Kiernan Dewsbury-Hall. O inglês chutou com precisão e deixou o West Ham desolado: 1 a 1.
Parecia que uma perda crucial de pontos estava prestes a acontecer, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Aos 92 minutos, Bowen fez uma excelente cabeçada na segunda trave para o substituto Callum Wilson. O atacante teve enorme liberdade e chutou com a parte interna do pé, com precisão, passando por Jordan Pickford: 2 a 1.