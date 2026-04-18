O Tottenham Hotspur, com um gol espetacular de Simons, perde pontos valiosíssimos no último minuto

O Tottenham Hotspur perdeu pontos muito importantes no sábado na luta contra o rebaixamento da Premier League. Xavi Simons parecia ser o herói da partida contra o Brighton & Hove Albion com um gol fabuloso, mas o time adversário empatou em 2 a 2 no último minuto. O Tottenham está em décimo oitavo lugar e deve temer seriamente o rebaixamento para a Championship.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado no Tottenham Hotspur Stadium. Após mais de meia hora, Micky van de Ven impediu, com um esforço heróico, que Danny Welbeck marcasse de perto. A bola bateu na trave e voltou para o campo, para alívio da equipe da casa.

O 1 a 0 saiu alguns minutos depois no outro lado do campo. Xavi Simons cruzou a bola para dentro da área, e Pedro Porro enganou o goleiro Bart Verbruggen, que saía do gol, com um cabeceio. Pouco depois, Simons estava a caminho do 2 a 0, mas seu chute rasteiro acertou a trave. O rebote de Porro foi desviado por Verbruggen.

O 1 a 1 do Brighton foi de uma beleza sem precedentes. Pascal Gross cruzou com precisão pela direita, e foi Kaoru Mitoma quem marcou com um voleio espetacular no ângulo superior da trave. Um grande revés para o Tottenham, que viu a tão desejada vantagem desaparecer como neve ao sol.

O Brighton teve superioridade após o intervalo, embora a maior chance tenha sido do Tottenham. Um chute forte de João Palhinha de fora da área foi desviado e defendido por Verbruggen com o pé. A bela jogada pouco antes foi de Simons. A fase final já havia chegado ao norte de Londres.

A quinze minutos do fim, Simons reservava uma jogada brilhante. O meio-campista ofensivo avançou pela esquerda e mandou a bola no fundo da rede, fazendo o 2 a 1, com a bola batendo na trave. O que se seguiu foi uma explosão de alegria de Simons, seus companheiros e os torcedores do Tottenham.

O craque holandês do Tottenham sofreu uma forte cãibra nos minutos finais, mas não pôde ser substituído, pois o técnico Roberto De Zerbi já havia feito cinco substituições. No entanto, tudo deu errado aos 94 minutos, quando Kevin Danso foi superado por Jan Paul van Hecke e o reserva Georginio Rutter marcou o gol do empate em 2 a 2.