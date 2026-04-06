O Taraji sofre um duro golpe antes do confronto contra o Sundowns

O Esporte Clube do Taraji sofreu um duro golpe poucos dias antes do tão aguardado confronto contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões da África, marcada para o dia 12 de abril.

O Taraji recebe seu adversário sul-africano no Estádio de Rades para a partida de ida da semifinal, enquanto a partida de volta será disputada em Pretória no dia 18 de abril.

A equipe tunisiana espera chegar à final pela primeira vez desde 2024 e reconquistar o título continental, ausente de seu palmarés desde a última conquista em 2019, quando venceu o Wydad marroquino em uma final emocionante que viu a equipe marroquina se retirar em protesto contra uma decisão da arbitragem.

Golpe duro

O clube confirmou, por meio de um comunicado oficial publicado em suas páginas nas redes sociais, que seu craque argelino, Ksila Boualia, sofreu uma lesão no calcanhar, o que o coloca em risco de ficar de fora do tão esperado confronto.

O comunicado esclareceu que o jogador passará por mais exames médicos para determinar a natureza da lesão e a data de seu retorno aos treinos.

A ausência de Boualia é considerada uma grande perda técnica para a equipe, especialmente após o desempenho notável que apresentou contra o Al Ahly do Egito nas quartas de final, onde contribuiu para a classificação do Taraji após a vitória por 1 a 0 na partida de ida em Tunis e por 3 a 2 na partida de volta em Cairo, garantindo à equipe a vaga nas semifinais com um placar agregado de 4 a 2.

Lesões atrapalham os planos da comissão técnica

E os problemas do Taraji não pararam em Boualya, já que o clube também anunciou a lesão de Chehab Al-Jabali nas costas e no tornozelo durante o confronto contra o Étoile du Sahel no campeonato nacional. Espera-se que o jogador seja submetido a exames minuciosos para determinar sua disponibilidade antes do confronto contra o Sundowns