O sucessor de Anthony Correia no Telstar parece já estar definido

Kees Luijckx soube, no último fim de semana, no mercado de Spakenburg, quem provavelmente será o novo técnico do Telstar. O time, que ocupa uma posição baixa na tabela da Eredivisie, busca um sucessor para Anthony Correia, que substituirá Ron Jans no FC Utrecht neste verão.

“Ontem (domingo, red.) eu estava no mercado, na famosa padaria de Spakenburg”, revelou o ex-zagueiro do NAC Breda e do Roda JC Kerkrade, entre outros, em entrevista à ESPN. “Lá, o padeiro me disse: você já ouviu? Chris de Graaf vai para o Telstar. Está dando o que falar na cidade.”

Luijckx vê com bons olhos a chegada de De Graaf, técnico do Spakenburg, da Segunda Divisão, ao Telstar. “Devo dizer que acho essa ideia bastante estimulante. Ele se encaixa bem no clube, com seu currículo, mas também com sua ousadia.”

De Graaf (38) está ligado ao Spakenburg, atual quinto colocado da Segunda Divisão, praticamente desde sempre. Ele trabalhou como assistente de John de Wolf e, desde 2021, é o técnico responsável pela equipe principal.

O técnico, cujo nome tem sido associado ao Telstar, causou sensação na temporada 2022/23 ao levar o Spakenburg às semifinais da Eurojackpot KNVB Beker. No caminho, o FC Utrecht, entre outros, foi eliminado. O PSV acabou por pôr fim ao sonho da taça do clube da vila de pescadores.

De Graaf não esconde que um dia quer trabalhar no futebol profissional. O jovem treinador está fazendo um estágio nesta temporada no FC Twente, que eliminou o Spakenburg na competição da copa.