O Sparta acertou o negócio e apresenta o sucessor de Maurice Steijn

Rogier Meijer é o novo técnico principal do Sparta. O clube de Roterdã anunciou a notícia na manhã desta segunda-feira através dos canais oficiais. Meijer é o sucessor de Maurice Steijn, que deixou o cargo.

O técnico de 44 anos vem do Bayer Leverkusen, onde atuava como assistente técnico da equipe principal. Meijer assinou um contrato válido até meados de 2028.

Pelo site do clube, Meijer se pronuncia pela primeira vez sobre sua contratação. “Depois de um ano como assistente técnico no Bayer Leverkusen, eu estava pronto para assumir a responsabilidade final por uma equipe principal na próxima temporada. Quando o Sparta me ofereceu essa oportunidade, fiquei imediatamente entusiasmado.”

“Nas vezes em que visitei o Het Kasteel com o NEC, senti que há um clima muito agradável neste clube. Além disso, vejo que o Sparta deu passos importantes nos últimos anos e se tornou um clube estável da Eredivisie.”

“Estou muito feliz por poder fazer parte, nos próximos anos, dos avanços que pretendemos alcançar e faremos de tudo para colocar o Sparta ainda mais no mapa”, afirmou Meijer.

O diretor técnico Gerard Nijkamp também se pronunciou. “Estamos extremamente felizes que Rogier tenha se tornado o novo treinador principal do Sparta. Em cinco temporadas no NEC, Rogier provou ser um excelente treinador.”

“Não apenas porque Rogier conseguiu o acesso direto à Eredivisie e, três anos depois, chegou à final da taça, mas também porque, em períodos difíceis, sempre conseguiu, junto com sua equipe, dar a volta por cima.”

“Estamos muito ansiosos para, junto com Rogier, tirar o máximo proveito das próximas temporadas e dar novos passos com o clube”, conclui Nijkamp.