O São Paulo vai escalar os titulares contra o Guarani? Confira quem pode ser poupado

Daniel Alves e Tchê Tchê levaram o terceiro cartão amarelo contra o RB Bragantino e serão desfalque contra o Bugre

Na última rodada antes das quartas de final do , o já classificado São Paulo enfrenta o neste próximo domingo (26), às 16h (de Brasília)...tendo em suas mãos uma possível classificação do Corinthians para o mata-mata.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Bugre estava com a mão na vaga: enfrentaria o -SP, lanterna da competição, e precisava apenas de um tropeço do diante do , um de seus principais rivais e favorito no confronto. Mas o melhor cenário possível para o aconteceu e agora o clube depende do Tricolor para se classificar.

Mais times

Em caso de vitória do Guarani sobre o , o Corinthians está automaticamente eliminado da competição. Se o Tricolor sair com os três pontos, no entanto, no caso de triunfo do Timão, a equipe do Parque São Jorge ultrapassa o Bugre e assume a segunda colocação do grupo. Assim, obviamente, já começou a se falar de uma possível "entregada".

DOMINGO



ENTREGA OU NÃO ENTREGA PRO GUARANI PARA ELIMINAR O corinthians??? — SÃO PAULO (de 🏠) 🇾🇪 (@_SPFC90) July 24, 2020

O treinador Fernando Diniz, em entrevista, descartou qualquer possibilidade da equipe entregar os pontos da partida para eliminar o rival, mas admitiu que pode poupar alguns titulares para o duelo - será a última oportunidade do São Paulo ter uma semana completa de treinos até o final de agosto.

Com Daniel Alves e Tchê Tchê já fora da partida, por terem recebido o terceiro cartão amarelo na derrota diante do RB , veja algumas das opções que o técnico pode utilizar na reedição da final do Brasileirão de 1986:

"Time misto", levando em conta possíveis terceiros cartões amarelos

Lembrando que o São Paulo tem um dia a menos de descanso e já está classificado.



Único motivo para Diniz escalar titulares no domingo seria a briga por mando, algo que perdeu muita importância.



Não me surpreenderia um time bem mesclado já pensando nas quartas (e estaria certo). — Tomás Rosolino (@TomasRosolino) July 24, 2020

Segundo o Globo Esporte, um dos fatores que Fernando Diniz deve levar em conta para escalar o time que entra em campo neste domingo são os jogadores que podem ficar de fora das quartas de final do Paulistão.

Mesmo que os cartões amarelos sejam resetados antes do mata-mata, se um atleta levar o terceiro justamente na última partida antes da fase final, terá que cumprir suspensão durante as quartas. Além de Daniel Alves e Tchê Tchê, que estão suspensos, o São Paulo tem outros três titulares pendurados para o jogo contra o Guarani: Vitor Bueno, Reinaldo e Bruno Alves.

Assim, para evitar maiores problemas no futuro, Diniz poderia escalar um time misto, com alguns titulares, para ganharem ritmo de jogo, e outros reservas. Levando em conta que Luan, Liziero e Hernanes devem brigar pelas vagas de Daniel Alves e Tchê Tchê, veja a possível escalação do Tricolor considerando esta possibilidade.

Escalação prevista: Tiago Volpi; Juanfrán, Arboleda, Anderson Martins (Bruno Alves) e Léo Pelé (Reinaldo); Luan (Hernanes), Liziero e Igor Gomes; (Vitor Bueno), Alexandre Pato e Pablo.

Time completamente reserva

São Paulo deve mesmo usar uma formação toda reserva contra o Guarani. — Fellipe Lucena (@fellucena) July 25, 2020

Desde a retomada dos treinos em São Paulo, o grupo comandado por Fernando Diniz vem priorizando treinos de condicionamento físico - como o próprio treinador admitiu em entrevista após o duelo diante do RB Bragantino.

Como a partida diante do Guarani vale muito pouco para as aspirações do Tricolor na temporada, Diniz poderia poupar os titulares - visto que esta então seria a única semana livre de treinos até o final de agosto, já que o final do Paulistão irá emendar diretamente no começo do Campeonato Brasileiro.

Neste cenário, o treinador escalaria um time inteiramente reserva para enfrentar o Bugre, confiando na força de seu elenco para garantir os três pontos. Poderiam ganhar oportunidades então jogadores como Paulinho Bóia, Brenner, Helinho, entre outras peças que terão mais minutagem ao longo da temporada, devido ao calendário.

Escalação prevista: Tiago Volpi (Lucas Perri); Igor Vinícius, Anderson Martins, Diego Costa (Luan) e Léo Pelé; Luan (Rodrigo Nestor), Liziero e Hernanes; , Brenner (Toró) e Paulinho Bóia (Helinho).