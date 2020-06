Brasileirão em agosto? Quando começa a edição 2020 do campeonato?

CBF e clubes entram em acordo e projetam Brasileirão para acontecer entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, mas ainda existem indefinições

Enquanto os campeonatos na Europa estão de volta, o futebol brasileiro segue vivendo um momento de grande indefinição. Após longos períodos de discussão e muita controvérsia, a única competição que está de volta é o Carioca. Mas enquanto os estaduais seguem parados, a CBF trabalha para definir o retorno do Brasileirão.

Em reunião com a Comissão Nacional de Clubes (CNC) e com a presença dos 40 clubes participantes das séries A e B da competição nacional, ficou decidido que o Campeonato Brasileiro de 2020 pode retornar ainda em agosto deste ano.

Além disso, foi definido o formato da competição e já existe uma previsão para seu encerramento. Os mandos das partidas, a presença de torcedores nos estádios e outros pontos importantes também foram discutidos.

Qual a possível data para o início do Brasileirão?

Inicialmente, o Brasileirão de 2020 estava programado para começar no primeiro fim de semana de maio, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, claro, isso não aconteceu.

Então, na reunião realizada nesta quinta-feira (25), ficou acordado que o Campeonato Brasileiro da Série A poderá retornar no dia 9 de agosto, um domingo. O possível retorno da ficou marcado para um dia antes. O início das competições nacionais deve acontecer antes do final dos estaduais, que ainda seguem indefinidos em sua maioria.

Apesar de haver uma data para o Brasileirão começar, o início da competição ainda vai depender do andamento da pandemia do novo coronavírus no e do aval das autoridades de saúde do país.

“O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde”, afirmou a CBF em nota divulgada após a reunião.

Formato e encerramento

Como a competição estava programada para começar em maio, foi muito comentada a possibilidade de um novo formato de disputa ser adotado, para adequar os jogos ao calendário mais apertado do que o normal.

No entanto, na reunião também ficou acordado que o Brasileirão de 2020 segue no formato tradicional, por pontos corridos, e com 38 rodadas mantidas.

Com o número de jogos mantido e o menor espaço no calendário, não será possível terminar o campeonato no de 2020. Assim, a previsão é de que o Brasileirão termine apenas em fevereiro de 2021.

Mando de campo e jogos sem torcida

Apesar de alguns pontos terem sido definidos para o retorno do Brasileirão de 2020, algumas questões ainda seguem incertas.

Para a realização das partidas, é necessária a aprovação das prefeituras municipais para que as cidades possam receber os jogos. Caso não haja autorização para que uma determinada cidade realize as partidas - para auxiliar no controle do novo coronavírus - a ideia é que os clubes mandem seus jogos em outro local, que possa sediar a competição.

“Dezenove dos vinte clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. Foi um sinal de apoio à realização da competição pela CBF”, informou a CBF em nota.

A Goal confirmou que o clube que não aprovou a medida é o Athlético. O clube paranaense está momentaneamente proibido de treinar na capital do estado.

Também ficou decidido que as partidas serão realizadas em estádios com portões fechados, sem a presença de torcedores.

Data Fifa

No planejamento da temporada 2020, a CBF resolveu fazer uma grande mudança e decretou que o Brasileirão seria paralisado em todas as datas Fifa, o que acontece em todas as principais ligas do mundo mas não acontecia no Brasil.

A decisão está mantida por enquanto. A expectativa é que as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e as partidas da sejam marcadas respeitando as datas, que estão previstas para retornar apenas em setembro. Além dos estaduais e das competições nacionais, ainda há a Libertadores e a Sul-Americana para encaixar no calendário.

Com isso, serão marcados dois jogos por semana, mas a tabela ainda não está definida.

Janela de transferências

A CBF e os clubes já haviam concordado em adiar a janela de transferências do meio do ano, que estava programada para iniciar no dia 1º de julho. A tendência é que ela comece no final do mesmo mês e termine apenas no fim de agosto.

A segunda janela deve ficar para meados de setembro e outubro, mas as datas exatas ainda serão definidas pela CBF.