Campeonato Paulista 2020: quem está classificado às quartas de final?

Campeonato Paulista retornou nessa quarta (22) e já conta com clubes classificados para a fase de mata-mata do torneio estadual

Depois de mais de 120 dias, o está de volta. O certame retorna de onde foi parado: antes do início da 11ª rodada. Os jogos começaram nessa quarta-feira (22) e terminarão nessa quainta-feira (23). No domingo (26) está programada a rodada final que definirá todos os classificados para as quartas de final e os rebaixados.

Após o empate entre Santos e Sandro André, quatro times já se garantiram nas quartas de final da competição estadual.

Mais artigos abaixo

Até o momento, , Santo André, e já têm vaga cativa entre os oito melhores do Estado de São Paulo em 2020. Outros quatro clubes ainda lutam para alcançar as quatro vagas restantes para a fase de mata-mata.

Mais times

O vive um drama particular, pois, precisa de duas vitórias nas duas últimas rodadas para avançar às quartas. O Timão enfrenta o Palmeiras na primeira partida após a pausa imposta pela pandemia do novo coronavírus. O dérbi paulistano já tinha começado antes mesmo de rolar a bola, devido às pichações feitas por um palmeirense na Arena Corinthians.

As datas das quartas de final ainda não foram divulgadas pela Federação Paulista de Futebol, mas devem acontecer ainda em julho.