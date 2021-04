O salário que Haaland pede a Real Madrid e Barcelona: R$ 235 milhões por temporada

Embora os representantes do norueguês tenham se reunido com os gigantes espanhóis, a exigência do atacante afasta o jogador dos dois clubes

Que Erling Haaland é um grande goleador e interessa aos maiores clubes da Europa não é novidade para ninguém. No entanto, segundo apurações da Goal, a contratação do atacante norueguês é praticamente inviável para a economia de qualquer equipe.

As visitas de Mino Raiola, representante do atleta, e do pai do jogador, o ex-jogador Alf-Inge Haaland, ao Barcelona e Real Madrid causaram um terremoto no mundo do futebol no início de abril. Fontes contaram à Goal que a visita ao Madrid estava agendada com mais antecedência, mas Raiola quis primeiro conversar com o time catalão, ciente do impacto que tal conversa causaria.

O que pesa contra a possível contratação para os dois gigantes espanhóis é o momento financeiro delicado que os clubes enfrentam. Ambos seguem disputando Haaland, mas devem correr contra o tempo para atender as exigências do jogador. Conforme a apuração da Goal, há alguns meses um clube inglês tentou fazer uma abordagem para contratar o norueguês e acabou desistindo porque Raiola pediu um salário astronómico para seu cliente: 35 milhões de euros (cerca de 235 milhões de reais) por temporada.

Tais cifras esfriaram o interesse do clube inglês, que não teve o nome revelado, e também assustaram as diretorias de Real Madrid e Barcelona. No caso do Barça, enquanto se aguarda a conclusão da auditoria para esclarecer o estado verdadeiro da economia do clube, pagar 35 milhões de euros por ano seria impossível. Florentino Pérez, no Madrid, não estaria disposto a romper o teto salarial para assinar com o norueguês.

Enquanto isso, o time atual de Haaland mantém uma postura tranquila. O Borussia Dortmund, eliminado pelo Manchester City na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (15), afirma e reafirma que não há necessidade de vender o atleta, mesmo também passando por dificuldades financeiras agravadas pela pandemia. Os Aurinegros também conversam constantemente com os representantes de seu camisa 9.

O contrato de Haaland com o Dortmund é válido até junho de 2024 e os alemães não darão o braço a torcer tão facilmente. A expectativa é que o time negocie seu atacante na casa dos 150 milhões de reais. Nas últimas janelas de transferências, os dirigentes aurinegros fizeram jogo duro com os clubes interessados em Jadon Sancho e o inglês permaneceu no Signal Iduna Park.

Mesmo seguro de que Haaland pode permanecer na equipe, o Dortmund já trabalha para procurar um substituto à altura. Youssoufa Moukoko, garoto de 16 anos, impressionou até mesmo o próprio Haaland e pode ser a aposta para o futuro. O time alemão também está de olho no mercado e Sasa Kalajdzic, jovem de 23 anos do Stuttgart, é um alvo.