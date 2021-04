Borussia Dortmund já estuda sucessor de Haaland... e já sofreu gol dele

Segundo publicação alemã, atacante austríaco de 23 anos do Stuttgart está no radar dos Aurinegros

A lista de times interessados em Erling Haaland não é pequena. Na verdade, são poucos os gigantes da Europa que não tem interesse em contar com o atacante norueguês nas próximas temporadas. Por isso, o Borussia Dortmund já começa a estudar possíveis substitutos e um deles provou contra o próprio time aurinegro do que é capaz de fazer.

Os gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona, o Manchester City, time de sua infância e o PSG são apenas alguns dos times que podem contratar o jovem do Dortmund, que deve realmente deixar o clube após o término da atual temporada. Sabendo que dificilmente o camisa 9 ficará no Signal Iduna Park, o elegido pelo Dortmund para substituir o "Cometa Haaland", conforme informou a Kicker, é Sasa Kalajdzic, jovem de 23 anos do Stuttgart.

Kalajdzic não tem os mesmo números espetaculares de Haaland, mas está se mostrando um eficiente atacante. Na Bundesliga 20/21, já balançou as redes 14 vezes em 27 partidas. O último gol marcado pelo austríaco, inclusive, foi justamente contra o Borussia Dortmund, neste sábado (11), na vitória dos Aurinegros por 3 a 2 (veja os gols no vídeo abaixo - Kalajdzic anotou o primeiro).

What a way to finish a thrilling #Bundesliga Saturday as @BlackYellow triumph by the odd goal in five in #VFBBVB! 🔥 pic.twitter.com/WSZhEj2oK3 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 10, 2021

Esta é a primeira temporada de Kalajdzic na Bundesliga. Ele chegou ao Stuttgart no último verão europeu por 17,5 milhões de euros, comprado junto ao Admira Wacker, da Áustria. Para contratar o atacante, o Dortmund teria que desembolsar um valor na casa dos 30 milhões de euros (203 milhões de reais), valor bem abaixo do que deve receber pela venda de Haaland.

Titular da seleção de seu país, ele pode ainda demonstrar seu valor na Eurocopa, que será disputada entre junho e julho. A Áustria está no Grupo C ao lado de Holanda, Macedônia do Norte e Ucrânia.