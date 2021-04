Quem é Mino Raiola, o representante de Haaland, Ibrahimovic e outros astros do futebol?

Conhecido por seu estilo peculiar, é protagonista em todos os mercados de transferências e hoje concentra a atenção no futuro do norueguês

Poucos agentes de futebol atraem tanta atenção da mídia esportiva mundial quanto o italiano Carmine Raiola, mais conhecido como Mino Raiola. São inumeros os atletas estrelados representados por ele, como Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli e Alphonse Areola. E nos próximos meses, o empresário deve ser protagonista no mercado de transferências.

O futuro de Haaland será uma das principais histórias do verão europeu e já começa a agitar os maiores clubes do mundo. O noruguês do Borussia Dortmund interessa a clubes como Barcelona e Real Madrid e Raiola já se reuniu com as duas diretorias.

Mino Raiola, o pizzaiolo 'holandês' que domina o futebol

Apesar de sua origem italiana, Raiola cresceu na Holanda. Sempre acima do peso, assumiu o comando da pizzaria La Napoli, administrada por sua família no Grote Markt, em Haarlem. Foi assim que passou a conhecer cada vez mais pessoas, descobrindo em si um talento ímpar para o relacionamento pessoal e a persuasão.

Com apenas 19 anos, ele atingiu seu primeiro sucesso, ainda no mercado imobiliário, ao vender um McDonald's. Aos 22 anos, deu seus primeiros passos no futebol, já como diretor esportivo do Haarlem, e aos 25 alcançou a aliança que marcaria sua carreira: assumiu a representação de Rob Jansen, titular na Holanda e hoje conselheiro direto de Ronald Koeman.

Ibrahimovic, o recorde com Pogba e mais

Raiola avançou na mesma velocidade com que fazia as transferências e ficou claro seu posicionamento no marcado de transferências: quanto mais o futebolista muda de time, mais dinheiro para o seu bolso. Talvez o caso mais significativo seja o de Ibrahimovic, que atuou por sete clubes diferentes sob a gestão do italiano, com duas passagens pelo Milan.

Seus incríveis benefícios estão nas comissões que recebe a cada nova assinatura de contrato. O ponto alto talvez tenha acontecido com o retorno de Paul Pogba da Juventus ao Manchester United, um marco difícil de repetir. Segundo a Football Leaks, embolsou 48 milhões de euros no acordo do francês com os Red Devils, maior transferência da história na época.

"Pode parecer arrogante, mas acho que fundei este mercado. O futebol tornou-se espectáculo e entretenimento", afirmou Raiola em 2020 para Voetbalmagazine.

Haaland: a nova joia de sua coroa

O representante já avisou que quer tirar Haaland do Borussia Dortmund na próxima janela de transferências e não o fará por pouco dinheiro.

"Haaland está à frente de seu próprio desenvolvimento, está adiantado em sua própria programação. Talvez eu tenha sido muito cuidadoso quando disse: 'Vamos nos mudar para Dortmund, em vez de outro lugar'. Este menino pode se mudar para qualquer clube, onde quiser. Já poderia ter feito isso no ano passado", afirmou.

Independente de qual clube seja assine com o norueguês, uma coisa é certa: Raiola sairá vencedor, e mais rico, desta negociação.