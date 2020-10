Promessa do Dortmund impressiona até Haaland com 13 gols em quatro jogos

Youssoufa Moukoko pode estar cada vez mais próximo de ser chamado para o time principal, prestes a completar 16 anos

Não é só de Erling Haaland que vive o . Com uma olhada rápida nas categorias de base do clube, podemos achar uma promessa do futebol mundial. Aos 15 anos de idade, Youssoufa Moukoko já é dono de uma incrível média de gols, e chamou atenção até mesmo do noruguês do time principal.

Nascido em e naturalizado alemão, Youssoufa Moukoko só vai completar 16 anos em 20 de novembro, mas já atua na categoria sub-19 do Dortmund há algum tempo, depois de integrar o sub-17 com apenas 13 anos e não é difícil de entender o porquê.

Foi pelo menos um hat-trick em cada uma das quatro partidas que disputou nesta temporada. A ascensão meteórica no futebol deve lhe render uma promoção para a equipe principal do Dortmund a qualquer momento, e ele já chegou a treinar com o time profissional.

Até completar 16 anos, Moukoko tem mais dois jogos pela categoria sub-19, e que podem ser os últimos, considerando que Lucien Favre já está de olho em sua promoção.

E ele não parece deixar a dever em nenhum quesito. Não são os 127 em 84 aparições com a camisa do time alemão, mas também as 26 assistências, que provam que ele é mais do que "só" um grande finalizador.

Na temporada já são 13 tentou em apenas quatro jogos, sendo quatro gols contra o Rot-Weiss Essen e mais três contra Preussen Munster, Wehen Wiesbaden e . A média do jovem jogador, por enquanto, é de um gol marcado a cada 28 minutos em campo.

Moukoko já está chamando a atenção de quem também chamou a atenção do futebol mundial com tantos gols tão jovem: Erling Haaland. Podendo virar companheiro da jovem promessa, o norueguês não escondeu a admiração que tem por ele.

“Moukoko é muito melhor do que eu na idade dele. Nunca vi um garoto de 15 anos tão bom na minha vida", disse o jogador de 20 anos. "A vantagem para ele é que já joga pelo Dortmund aos 15 anos. Na idade dele, eu ainda estava jogando pelo Bryne, minha cidade natal.”