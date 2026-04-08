O resultado é o mesmo... O Bayern de Munique dá uma lição no Real Madrid

O Bayern de Munique tirou sarro do Real Madrid após a vitória sobre o adversário no Estádio Santiago Bernabéu (2 a 1), na terça-feira passada, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
O Bayern de Munique abriu o placar com dois gols sem resposta, marcados por Luis Díaz e Harry Kane aos 41 e 46 minutos, antes que Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, diminuísse a diferença aos 74 minutos.
A partida de volta está marcada para o próximo quarta-feira, no Allianz Arena, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Liverpool e Paris Saint-Germain.
Após a partida, o Bayern de Munique publicou, através de sua conta em árabe no “X”, uma foto do jogo e comentou: “Feche o teto ou abra-o... o resultado é o mesmo”.
O Real Madrid havia solicitado à União Europeia de Futebol (UEFA) o fechamento do teto do Estádio Santiago Bernabéu, em meio a objeções do Bayern de Munique devido ao impacto sonoro e ao barulho da torcida que isso causaria.
No entanto, a UEFA aprovou a decisão do Real Madrid, já que permite, sem problemas, que o clube proprietário do estádio tome decisões como essa.
