O Real Madrid pode perder Benzema para o Lyon?

Atacante francês possui contrato até 2022 com os merengues, e pode se sentir tentado a voltar para casa

Quando Karim Benzema deixou o Lyon para assinar com o Real Madrid em 2009, havia recentemente sido deposto como o clube dominante da Ligue 1.

A brilhante equipe do Bordeaux de Laurent Blanc e o Olympique de Marselha rebaixaram a equipe para o terceiro lugar na França após sete temporadas consecutivas de conquista do título. Agora, eles buscam recapturar a magia que perderam desde então.

A equipe, atualmente comandada por Rudi Garcia, vem exibindo o seu melhor futebol. Liderados por Memphis Depay, aparece em terceiro lugar no Campeonato Francês, três pontos atrás do líder Lille, com nove jogos restantes.



Foto: Getty Images

Pela frente, tem o clássico contra o PSG marcado para este domingo (21), sabendo que a repetição da vitória por 1 a 0 que conquistou em dezembro transformaria a possibilidade de se tornar campeão da Ligue 1 de mera esperança em uma possibilidade real.

Enquanto isso, na Espanha, Benzema está fazendo tudo ao seu alcance para manter o Real Madrid competitivo. Agora com 33 anos, ele continua a ser a potência ofensiva da equipe desde a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus em 2018.

Em cada uma das duas campanhas anteriores, ele marcou 21 gols na La Liga. Nesta temporada, ele já está com 17 e está se mostrando inspirador, enquanto o Real Madrid continua lutando pelos títulos.

No entanto, seus pensamentos logo se voltarão para seus planos futuros. Os jogadores do Lyon esperam que isso o leve de volta à sua cidade natal, onde passou pelo clube e marcou 64 gols em 148 partidas - estabelecendo-se como uma grande estrela mundial antes de se mudar para a Espanha.

A sugestão de que um dia ele poderia retornar a Lyon foi novamente abordada em janeiro, quando seu ex-agente Karim Djaziri conversou com Inside Gones.

"Será que Karim Benzema voltará a Lyon? Sim, acho que vai acontecer. Ele fala comigo regularmente e assiste a todos os jogos. E ele ainda não visitou o Estádio Groupama", disse.

"Em Lyon há de tudo para o Karim. Ele não quer voltar para Lyon e não ter pernas. Ele está dividido entre deixar o maior clube do mundo e retornar ao Lyon. É uma questão de tempo", completou.

Lyon, entretanto, já fez contato informal - e eles estão claramente ansiosos para que um acordo seja fechado.

O presidente Jean-Michel Aulas disse ao RMC no mês passado: "Sei que houve contato no ano passado com [o diretor esportivo] Juninho. Se for possível, obviamente soluções serão encontradas para permitir que isso seja feito. Seria um sonho para todos os nossos torcedores, mas não deve ser feito tarde demais.", revelou.



Foto: Getty Images

Talvez, se Erling Haaland, por exemplo, chegasse na próxima temporada, Benzema, quatro vezes campeão da Champions League, dificilmente ficaria no banco por uma temporada inteira esperando o último ano de seu contrato expirar. E prodígio do Borussia Dortmund está fortemente ligado ao clube.

No entanto, para Benzema esses rumores são apenas barulho por enquanto.

"Estou aqui há muito tempo e todos os anos falamos sobre atacantes que podem fazer gols pelo Real Madrid. Haaland é um jovem jogador que marca muitos gols. Isso é tudo. E se um dia ele tiver a oportunidade de vir a Madrid, e se quiser, junta-se a nós. É isso.", disse o francês.

Lyon ficaria feliz em recebê-lo de braços abertos. Ele é exatamente o tipo de jogador que eles poderiam usar em um jogo como o deste domingo contra o PSG. E ele é o tipo de jogador que poderia ajudar a dar um impulso a curto prazo em suas chances de lutar pelo título com mais regularidade.