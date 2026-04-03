Reina um clima de expectativa e apreensão no Bayern de Munique, devido à ausência do craque Harry Kane na partida contra o Freiburg pela Bundesliga, amanhã, sábado, por lesão, após ele também ter ficado de fora de dois amistosos da seleção inglesa.

Isso coloca o time bávaro em uma situação difícil, antes do grande confronto esperado contra o Real Madrid, nas quartas de final da Liga dos Campeões, onde as duas equipes se enfrentam na partida de ida na próxima terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

De acordo com o jornal madrilenho “AS”, o Bayern de Munique está com o coração na boca após a lesão que o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, descreveu como resultante de um “problema leve”, sofrido por Kane após apenas 15 minutos de treino. Uma explicação sucinta que não trouxe muita tranquilidade.

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E o impacto da ausência do craque do Bayern de Munique ficou evidente durante o empate da Inglaterra com o Uruguai (1 a 1) e, em seguida, na derrota histórica para o Japão (1 a 0) no Estádio de Wembley.

Embora o Bayern tenha conquistado uma goleada sobre a Atalanta (6 a 1) na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, sem a participação de Kane, a situação continua preocupante, já que o confronto contra o Real Madrid difere muito do jogo contra a equipe italiana.

Kane vive atualmente a sua melhor temporada individual de sempre, tendo marcado 48 gols em 40 partidas até o momento.

Com a aproximação do confronto contra o Real Madrid, os torcedores do clube bávaro aguardam clareza sobre a situação de seu artilheiro, em um momento em que os riscos atingiram o auge.