O brasileiro Vinícius Júnior retornou às fileiras do Real Madrid nesta segunda-feira, após o fim de sua participação com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, para dar início aos preparativos para a nova temporada, em meio a uma polêmica constante sobre seu futuro no clube merengue.

O Real Madrid anunciou, em comunicado médicopor meio de seu site oficial, que Vinícius Júnior se juntou ao elenco após sua participação na Copa do Mundo, tendo se dirigido na manhã desta segunda-feira ao hospital "Blua Sanitas Valdebebas" para se submeter aos exames médicos, antes de completar sua primeira sessão de treinos em preparação para a nova temporada 2026/27.

O retorno do ponta brasileiro aos treinos do Real Madrid ocorre em meio a um clima de expectativa a respeito de seu futuro, depois que seu nome foi associado nas últimas semanas a uma possível saída para o Arsenal, que monitora a situação do jogador e buscou explorar a possibilidade de contratá-lo, tendo entrado em contato com ele por meio do técnico Mikel Arteta.

O Real Madrid mantém o desejo de contar com os serviços de Vinícius, ao mesmo tempo em que a questão da renovação do contrato do jogador segue recebendo grande atenção, o que faz de seu futuro um dos assuntos mais acompanhados durante a janela de transferências de verão.

Vinícius havia aparecido, em seu retorno ao Real Madrid, com um novo visual, depois de ter passado, durante o período de férias, por uma cirurgia estética no rosto, chamando a atenção com sua nova aparência em coincidência com seu retorno ao clube merengue.

Após passar pelos exames médicos e iniciar seus treinos com a equipe, a torcida do Real Madrid aguarda o que os próximos dias reservarão, sobretudo com a continuidade da polêmica sobre o futuro de um dos principais craques do time e a possibilidade de sua permanência no "Santiago Bernabéu" ou de sua transferência para o Arsenal.

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