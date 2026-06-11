O Real Madrid controla a negociação com o Newcastle

O Newcastle United demonstrou grande interesse em contratar Victor Muñoz, ponta do Osasuna, para compensar a saída de Anthony Gordon para o Barcelona.

De acordo com o jornal “As”, citando o programa El Chiringuito, a oferta dos Magpies chegou a 35 milhões de euros, além de 5 milhões de euros em variáveis, mas o Real Madrid precisa dar sua aprovação para a transação.

O Real Madrid detém 50% dos direitos de Muñoz, após vendê-lo por 5 milhões de euros no verão passado.

Além disso, o Real Madrid mantém o direito de preferência em qualquer futura transferência, além do direito de ativar a cláusula de recompra neste verão, por um valor entre 8 e 10 milhões de euros.

Por esse motivo, se for alcançado um acordo entre o clube inglês e a diretoria do Osasuna, bem como com o próprio jogador, será necessário também obter a aprovação do Real Madrid, que detém o poder de decisão neste caso.

Para o Real Madrid, a transação representaria um grande ganho financeiro, já que receberia cerca de 20 milhões de euros, distribuídos entre 17,5 milhões de euros garantidos e 2,5 milhões de euros adicionais vinculados ao cumprimento de metas acordadas.

Leia também

Novidades sobre o Bayern de Munique e o astro marroquino