O que se sabe sobre o interesse do São Paulo em Igor Rabello, do Atlético-MG?

O São Paulo está interessado na contratação de Igor Rabello, zagueiro de 26 anos do Atlético-MG. Ainda não foi feita uma proposta formal pela contratação do atleta, conforme apurado pela GOAL com três fontes distintas. Entretanto, há conversas entre os paulistas e o estafe do defensor.

O Tricolor paulista mantém conversas com o jogador e estuda a possibilidade de uma proposta futura. A situação ainda é tratada de forma cautelosa. O clube não tem pressa para apresentar uma oferta.

Em meio ao interesse do São Paulo por Igor Rabello, o Atlético-MG ainda não foi procurado. Os mineiros souberam do interesse por meio da imprensa — o ge foi o primeiro a publicar sobre o interesse, confirmado nesta sexta-feira (8) pela GOAL.

Igor Rabello tem contrato na Cidade do Galo até dezembro de 2022. O jogador é tratado como reserva do elenco comandado por Antonio Mohamed, o que pode facilitar uma eventual negociação no mercado da bola.

O zagueiro esteve em oito partidas do Atlético nesta temporada, sendo sete como titular e uma como reserva. O atleta ficou outros oito jogos no banco de suplentes no time.

O São Paulo tem cinco zagueiros no elenco: Léo, Diego Costa, Robert Arboleda, Miranda e Walce. O técnico Rogério Ceni pediu a contratação de um atleta para o setor nesta temporada.