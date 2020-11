Messi vai precisar reduzir salário para renovar no Barcelona, avisa candidato

O argentino, assim como outros jogadores, vão precisar se adaptar à nova realidade financeira do clube se quiser ficar

Para ficar no , Lionel Messi vai ter que diminui o seu salário, pelo menos é isso o que diz Toni Freixa, candidato a presidência do clube. O motivo é a diminuição salarial para combater a crise financeira que o clube vem enfrentando.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de um vexame na Liga dos Campeões, Messi parecia estar certo de que ia deixar o Barcelona antes do início da atual temporada. Mas seus planos foram frustrados pela e pelo então presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu. Mas a situação mudou e o contrato do argentino se encerra ao final de 2020-21.

Mais times

Com Bartomeu fora do Barça - depois de pedir renúncia -, muito se fala sobre a possibilidade de Messi mudar de ideia e decidir ficar no clube em que atua há 20 anos. Mas para isso, o craque terá que abrir mão de parte do seu salário milionário .

Enquanto o Barcelona enfrenta uma forte crise financeira, com dívidas que chegam a quase € 780 milhões (R$ 4,7 bilhões), a necessidade de fazer cortes na folha salarial do clube - que passa de € 1 bilhão (R$ 6,8 bilhões) - é clara. E é isso que pretende o candidato Toni Freixa.

"É claro, e os jogadores não podem ser enganados, que a proposta que lhe será apresentada não será a mesma que ele teve até agora, pois a renda caiu significativamente e será necessário encontrar outra fórmula", disse ao El Curubito .

A solução, segundo ele, será trtara individualmente com cada um que for ser afetado pela nova realidade do Barça . "Com Leo falaremos calmamente, cara a cara com o melhor do Barcelona no horizonte. Para ele, como para todos os jogadores que têm que renovar ou assinar, faremos uma oferta que, é claro, não será possível manter os termos que ele teve até agora".

Mais artigos abaixo

Freixa ainda ironizou algumas propostas feitas por outros candidatos, que ele considera serem fora da atual realidade do Barcelona. "Seria outra coisa se eles pagassem de seus próprios bolsos", disse sobre contratações previstas, a serem feitas com o dinheiro do clube.

Enquanto isso, Lionel Messi segue sendo jogador do Barcelona e fazendo gols. Ele marcou duas vezes contra o , neste sábado (7), apesar de ter começado a partida no banco de reservas .