O que jogadores e Renato Gaúcho disseram após Flamengo 3x0 Athletico

Brigando pelo tricampeonato nacional consecutivo, o Rubro-negro deu mais um passo importante no Brasileirão

Mais uma vitória tranquila do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2021. Defendendo as conquistas de 2019 e 2020, o Rubro-negro chegou aos 38 pontos em 20 jogos após vencer o Athletico-PR por 3 a 0 neste domingo (3) no Maracanã.

O placar foi construído todo ainda no primeiro tempo. Everton Ribeiro e Bruno Henrique com menos de 10 minutos de jogo e Andreas Pereira nos acréscimos da primeira etapa anotaram os gols do Flamengo, queapenas administrou a vantagem no segundo tempo contra um Athletico que poupou muitos titulares após a classificação para a final da Copa Sul-Americana.

Andreas, que fez ótima partida e foi eleito o melhor jogador em campo na transmissão da TV Globo, comentou a grande atuação de sua equipe na saída do gramado.

"O time vem voando, jogando bem, então entrar nesse time facilita muito o meu trabalho. A concorrência é muito grande, temos um elenco muito forte, tenho que trabalhar todo dia nos treinamentos e mostrar o que sou capaz para ajudar a equipe", afirmou o jogador.

Andreas comemora gol contra o Athletico-PR (Foto: Getty Images)

Renato Gaúcho, por sua vez, aproveitou o pós-jogo contra o Furacão para enaltecer os resultados que sua equipe está conseguindo na temporada.

"Meu trabalho está ligado ao grupo, e acho muito bom. Até porque, os números não mentem. O Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil, final de Libertadores, estamos brigando no Brasileiro. Estamos vivos nas três competições. Vamos dar continuidade para chegar ao objetivo de dar a volta olímpica".

O treinador também aproveitou para falar sobre Bruno Henrique, que deixou a partida ainda no intervalo, e Kenedy, que substituiu justamente o camisa 27.

"Às vezes seguro o jogador e acham que estou poupando. Amanhã ele (Bruno Henrique) vai fazer exame e vamos saber se tem lesão. Se fosse uma final, ele poderia até continuar. Agora é esperar 24 horas e fazer exames".

"A gente procura trabalhar parte física, parte técnica e parte tática. Kenedy estava muito tempo parado e depois ainda pegou Covid. Pode ter certeza que daqui a pouco estará pronto", completou.

Vale destacar que Bruno Henrique registrou uma marca histórica no jogo contra o Athletico-PR. Ele se tornou o segundo jogador com mais gols no século XXI com a camisa do Flamengo. Com 74 tentos, o atacante está atrás apenas de Gabigol neste quesito.