Andreas Pereira caiu como uma luva no Flamengo sem Gerson

O meio-campista vem tendo destaque com e sem a bola nos pés no meio-campo rubro-negro

O torcedor do Flamengo se viu misturado em meio a sentimentos de tristeza, gratidão e apreensão quando Gerson se despediu, em junho deste ano, para jogar no Olympique de Marseille. O lugar do “Coringa” da camisa 8 estará sempre guardado na história rubro-negra, mas o clube carioca conseguiu agir rápido para trazer um nome que vai ocupando com perfeição a lacuna deixada por Gerson.

Andreas Pereira mal chegou e já causa grande impacto na equipe treinada por Renato Gaúcho. A sua importância para o time, que briga com força por todos os títulos possíveis nesta temporada, ficou evidente mais uma vez na bela exibição flamenguista nos 3 a 0 sobre o Athletico-PR, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

O camisa 18, que chegou emprestado pelo Manchester United, foi uma das peças dominantes no meio-campo. Seja ocupando espaços e recuperando a bola, mas especialmente na transição ofensiva e chegadas em finalização, o brasileiro nascido na Bélgica talvez tenha sido o grande protagonista da vitória que mantém o Flamengo, semifinalista da Copa do Brasil e na decisão da Libertadores, muito forte também na busca pelo terceiro título brasileiro consecutivo.

O primeiro gol do Mengão foi marcado pelo capitão @evertonri. Confira pelas lentes do estagiário! #FLAxCAP #VamosFlamengo pic.twitter.com/cagmmT51pp — Flamengo (@Flamengo) October 3, 2021

Andreas participou diretamente do primeiro gol, ao desferir o chute que bateu na trave do goleiro Santos antes de Everton Ribeiro completar para o fundo das redes no rebote. O meio-campista, que alternou aproximações na linha média ao lado de Willian Arão com chegadas próximas às linhas onde atuam Arrascaeta e Everton Ribeiro, também deu seu toque na jogada do segundo gol – um lance marcado por muitas trocas de passes antes de Gabigol cruzar para o cabeceio de Bruno Henrique.

E foi de Andreas o terceiro gol, o segundo desde sua chegada ao clube, com finalização de pé esquerdo entrando em velocidade na área para aproveitar a assistência de Arrascaeta. Decisivo.

A comparação com Gerson é daquelas comparações feitas por torcedores e imprensa, pelo simples prazer da especulação e resenha, motivada pela memória recente das grandes atuações do ex-camisa 8 do Flamengo. Gerson disputou muito mais jogos com a camisa rubro-negra e já ganhou troféus importantes. Mas uma espiada nas estatísticas mostram informações para animar qualquer flamenguista e deixar temerosos quaisquer adversários.

Segundo dados levantados junto à Opta Sports, onde as métricas estão aplicadas na média de ações por 90 minutos, Andreas tem aproveitamento superior ao de Gerson em relação a praticamente tudo. Seja na parte defensiva ou no maior número de vezes que aparece para finalizar.

Andreas troca mais passes (62.9 contra 48.7 de Gerson na média), inclusive no campo de ataque (42.2 a 32.3); executa mais desarmes (2.19 a 1.47) e recupera mais bolas (8.9 a 4.9) e finaliza mais a gol (0.8 a 0.29). Gerson teve média superior de criação de chances com a bola rolando (uma por jogo frente a 0.4 de Andreas).

“O time vem voando né, jogando bem. Então, entrar nesse time aí facilita muito o meu trabalho”, disse Andreas para a TV Globo após os 3 a 0 sobre o Athletico, explicando como a qualidade de todo o conjunto lhe ajuda a ganhar destaque individual.

Esta qualidade do todo ajuda a explicar por que Andreas Pereira encaixou como uma luva neste time do Flamengo. Mas a sua qualidade individual também tem que ser exaltada. A esperança de Andreas e do torcedor rubro-negro é de que a média de boas atuações seja mantida para que o novo “Coringa” rubro-negro conquiste tanto quanto o seu antecessor.