CBF explica por que não pode adiar jogos; dirigentes do Flamengo estão revoltados

Entidade afirma que recebeu ofício da FENAPAF reforçando a necessidade de encerrar o calendário de 2021 na primeira quinzena de dezembro

Conforme a Goal trouxe, a CBF voltou atrás e não vai mais adiar os jogos das equipes que tiveram atletas convocados para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no mês de outubro.

A entidade confirmou ao Flamengo na noite da última sexta-feira (01), que o Rubro-Negro não teria mais seus jogos adiados. A entidade explicou que "recebeu um ofício da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF) reforçando a necessidade do pleno cumprimento do acordo firmado junto ao Ministério Público do Trabalho em agosto de 2020, que estabelece a primeira quinzena de dezembro como prazo limite para encerramento das atividades desta temporada".

Na última quinta-feira, capitães de 19 clubes da Série A do Brasileirão, exceto do Flamengo, entregaram um manifesto à CBF alegando que o adiamento dos jogos e, consequentemente a extensão da temporada, como era planejado pela entidade, afetaria novamente o período de descanso, assim como este ano, quando o Brasileirão terminou em fevereiro e dias depois teve a temporada 2021 teve início, e por isso, pediram que a competição terminasse na data prevista, no dia 5 de dezembro.

No manifesto, jogadores alegaram ainda que muitos já agendaram viagens, eventos de família, casamento entre outros. Além disso, há uma ressalva sobre a temporada 2022, que contará com a Copa do Mundo e, por isso, também deverá ter o calendário espremido.

A diretoria do Flamengo, unico clube que não teve jogador assinando o documento, está revoltada. O presidente Rodolfo Landim teve, em reunião na semana passada, a palavra de dirigentes da CBF de que os jogos seriam adiados e o Campeonato Brasileiro seria esticado. No clube, o sentimento é de que a briga pelo título pode ficar comprometida

O cenário afasta ainda mais o Flamengo dos demais clubes da Série A e piora a relação ruim com a CBF. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, ironizou a fala de Juninho Paulista, durante a última convocação, indicando que os jogos seriam adiados.

Abaixo, confira a nota completada da CBF:

"Sobre as partidas do Campeonato Brasileiro da Série A a serem realizadas durante os períodos das duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, nos meses de outubro e novembro, a CBF esclarece:

1. A entidade recebeu nesta quinta-feira, 30 de setembro, ofício da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF) reforçando a necessidade do pleno cumprimento do acordo firmado junto ao Ministério Público do Trabalho em agosto de 2020, que estabelece a primeira quinzena de dezembro como prazo limite para encerramento das atividades desta temporada.

2. Este acordo, homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, quando da retomada dos jogos no Brasil após a parada dos campeonatos por conta da pandemia, garante férias integrais e um período adequado de pré-temporada aos clubes e atletas antes do início das competições de 2022.

3. A intenção inicial da CBF era promover o adiamento dos jogos da Série A durante as duas próximas datas FIFA, pois contava com a possibilidade de remarcar os jogos adiados utilizando datas até 29 de dezembro. Porém, após um estudo detalhado da tabela, os adiamentos tornaram-se inviáveis por conta da inexistência de datas disponíveis a partir da limitação estabelecida no acordo com os atletas.

4. Diante da impossibilidade de que sejam feitos todos os ajustes necessários no calendário da temporada atual, as referidas rodadas serão mantidas conforme originalmente marcadas.

5. Em anexo, a CBF divulga o calendário revisado contemplando os jogos do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa do Brasil, que se encerrarão nos dias 09 e 15 de dezembro, respectivamente, em linha com o acordo firmado. Importante frisar que a data de encerramento do Campeonato Brasileiro da Série A foi ajustada, de 5 para 9 de dezembro, em decorrência da final da Copa Libertadores da América ser disputada entre dois clubes brasileiros e dos remanejamentos realizados na data Fifa de setembro".