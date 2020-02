O que é o Fair Play financeiro?

Depois do Manchester City ser banido da Liga dos Campeões por dois anos por violar o Fair Play, muitos devem estar se perguntando: o que é esta regra?

Depois das contratações de Neymar e de Mbappé levarem o PSG a ter que se explicar na Uefa, o Fair Play Financeiro voltou aos noticiários: agora, depois de irregularidades, o foi excluído da Liga dos Campeões da Uefa por dois anos por violar a regra.

Mas, o que seria o Fair Play Financeiro? A Goal te explica a medida tomada pela UEFA, que será aplicada pelo CBF no Brasil em 2020.

O QUE É FAIR PLAY FINANCEIRO?

Segundo explicações da UEFA, o FPF serve para “melhorar a saúde financeira dos clubes europeus”.

Introduzido em 2010, o organismo máximo europeu o implantou com a intenção de obrigar os clubes a gastar dentro de suas possibilidades econômicas, e assim colocar um fim às dúvidas que poderiam deixar a entidade em risco.

Em resumo, algo como “devem provar que pagaram suas contas”. Se não o fizerem, podem até serem excluídos das competições da UEFA.

Basicamente, o objetivo é garantir que todos os clubes cumpram com seus requisitos durante três anos, podendo gastar até 5 milhões de euros (cerca de R$21,3 milhões) a mais do que ganham em cada período de avaliação “se for totalmente coberto pelo proprietário do clube ou pela pessoa relacionada”.

O limite atual, no entanto, é de 30 milhões de euros (cerca de R$128 milhões) o que ocorre desde a temporada de 2015/16.

Assim, caso fique provado que clubes estejam gastando muito mais do que recebem, a fiim de não acabar com a competitividade no esporte, equipes podem ser punidas, sendo excluídas de competições europeias (o que aconteceu com o e com o City).