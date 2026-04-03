O Pyramids goleia o ENPPI e chega à final da Copa do Egito

O Pyramids garantiu sua vaga na final da Copa do Egito após uma vitória esmagadora sobre o ENPPI (4 a 0) na noite de sexta-feira, no estádio Petrosport, dando continuidade à trajetória do time azul-celeste rumo ao segundo título de sua história.

O Pyramids começou a partida com força, e Mustafa Zico conseguiu abrir o placar logo aos 14 minutos, antes de Nasser Maher ampliar a vantagem de pênalti aos 35 minutos.

No segundo tempo, o time manteve a pressão ofensiva, com Nasser Maher voltando a marcar o terceiro gol aos 54 minutos, e Mahmoud Zallaka fechando a goleada com o quarto gol apenas seis minutos depois.

Com essa vitória, o Pyramids marca encontro com o Clube Z na final marcada para o próximo dia 10 de maio, em um confronto com caráter de revanche, já que os dois times se enfrentaram na final anterior, na qual o Pyramids conquistou seu primeiro título em 2024.

Por sua vez, o ENPPI continuou a apostar em seus jovens jogadores, com a participação de jogadores nascidos em 2005 e outro em 2007, em uma experiência que confirma a tendência do clube de dar oportunidades aos novos talentos, apesar do resultado adverso.