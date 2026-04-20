"O PSV precisa contratá-lo para substituir Joey Veerman"

Valentijn Driessen vê Sven Mijnans passando por uma evolução fantástica no AZ. O diretor de futebol do De Telegraaf considera, portanto, que o meio-campista do AZ, que conquistou a taça no domingo, está pronto para dar o salto para um grande clube holandês.

Seu colega de mesa, René van der Gijp, também se mostra entusiasmado com Mijnans no programa Vandaag Inside. “Ele é o pilar do meio-campo do AZ. Mijnans tem uma enorme capacidade de deslocamento, marca gols e não se esquiva do trabalho sujo. É exatamente isso que se quer.”

Driessen concorda plenamente com a análise de Van der Gijp. “Na seleção holandesa não há nenhum meio-campista como ele. Nenhum jogador atual da Oranje possui os três fatores que você mencionou. Só que isso é contra o NEC, e não contra o FC Barcelona”, ressalta o jornalista, mantendo uma certa cautela.

Para Driessen, está claro: Mijnans precisa dar um passo adiante neste verão. “Acho que ele deve ir para o PSV. Eles já queriam contratá-lo antes, como substituto de Joey Veerman. Seria muito lógico se o PSV contratasse Mijnans agora. Assim, ele poderia ganhar experiência na Liga dos Campeões imediatamente.”

No verão passado, Mijnans parecia estar a caminho do PSV. No entanto, o AZ bloqueou a transferência do meio-campista de 26 anos, que tem contrato com o Alkmaar até meados de 2028. Resta saber se o campeão nacional tentará novamente após esta temporada.

O PSV conseguiu, em 2025, tirar Ruben van Bommel do AZ. O filho de Mark van Bommel sofreu rapidamente uma grave lesão no joelho e só voltará a jogar em Eindhoven na próxima temporada.