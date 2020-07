O pior Barcelona em 12 anos. E Messi está certo em reclamar

A derrota para o Osasuna em casa foi a gota d'água para esse time do Barça e seu capitão está ficando sem paciência

A paciência de Lionel Messi acabou.

O que o irritou não foi o título do Real Madrid em LaLiga , mas sim o fato do ter entregado o troféu para o maior rival.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Mais times

"Não queríamos que terminasse assim, mas representa como foi a temporada", disse Messi após a derrota para o Osasuna por 2 a 1, na última quinta-feira, 16. "Fomos um time muito irregular, muito fraco e de baixa intensidade... Perdemos muitos pontos e este jogo é um resumo da temporada."

"Temos de ser autocríticos, começando pelos jogadores, mas também todo o clube. Somos o Barça e temos que ganhar tudo. Não podemos olhar para o Madrid. O Madrid fez o seu trabalho, mas o ajudamos muito. Se queremos ganhar a Liga dos Campeões, temos que mudar muito. Se continuarmos assim, perderemos o jogo contra o ", completou o capitão blaugrana.

O argentino fez sua parte. Foram 23 gols e 21 assistências , que demonstram bem que ele tentou manter o Barcelona na briga pelo título enquanto o clube descarrilhava .

A troca de treinador em janeiro, com a saída de Ernesto Valverde e a contratação de Quique Setién, não surtiu efeito . Tampouco os reforços, que não fizeram a diferença que era esperava. Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Junior Firpo e outros deixaram claro o quanto que o Barça está falhando na tentativa de contruir um time em torno de Messi.

O ex-presidente do clube, Joan Laporta, soube reconhecer o "fim de um ciclo" em maio de 2008. O time estava em declínio e erros foram cometidos ao longo da temporada. Isso significou a demissão do holandês Frank Rijkaard, que havia comandado o time na conquista da Liga dos Campeões apenas dois anos antes.

Foi a decisão certa, no entanto. O Barça precisava de uma revolução e Laporta colocou o ex-meia Pep Guardiola como o centro dessa mudança. Os resultados foram espetaculares, com o discípulo de Johan Cruyff inaugurando a era de maior sucesso na história do clube.

O catalão restaurou a identidade e o estilo do clube, fazendo do 'tiki-taka' parte do vocabulário do futebol. Foi um momento importante não só para o clube mas para a história do esporte. Guardiola "dispensou" Ronaldinho e Deco, montando um time baseado em Xavi, Iniesta e Messi.

Após 12 anos, uma outra mudança drástica é necessária. Desde a última temporada de Rijkaard, o Barcelona não pontua tão pouco e faz tão poucos gols . As performances só acentuam esta temporada trágica do time.

Setién chegou prometendo jogar um futebol atraente. Ele não conseguiu entregar isso e seu time jogou apenas um bom jogo contra o , desde que ele assumiu. Nem o Barça de Tata Martino teve um desempenho ruim .

Porém, atribuir a culpa pelo colapso do Barça apenas a Setién seria loucura. O clube está em completa desordem na diretoria há meses e o constante estado de caos afetou diretamente o elenco. A busca fracassada de Neymar ; o escândalo de mídia social do Barcagate ; a necessidade de um atacante de emergência em fevereiro; a disputa por cortes salariais ...

Os torcedores tem algum conforto no surgimento de Ansu Fati, Riqui Puig e Ronald Araujo de La Masia nesta temporada, mas continuam confusos com a decisão de trocar Arthur por Miralem Pjanic, que é sete anos mais velho que o brasileiro. Mais um "trintão" para um esquadrão que ultrapassa o prazo de validade.

Mais artigos abaixo

Bartomeu precisa assumir a responsabilidade por seu papel no declínio do time desde que venceu a Liga dos Campeões em 2015. Em vez disso, ele apontou o dedo para as decisões do VAR por influenciar a corrida pelo título da Liga a favor de Madrid.

Como Laporta em 2008, Bartomeu precisa admitir que foram cometidos grandes erros e que ele é responsável por alguns deles; indiscutivelmente a maioria deles. Se ele não fizer isso, ele deve ser a primeira vítima de uma saída há muito vencida do Camp Nou.