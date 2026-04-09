O Paris Saint-Germain está prestes a perder três grandes talentos

Uma reportagem da imprensa francesa divulgada nesta quinta-feira afirma que o Paris Saint-Germain está prestes a perder três de seus principais jovens talentos.

O PSG é um dos principais clubes na formação de jovens talentos na Europa, o que ficou claramente evidente nos últimos anos, quando muitos formandos da academia tiveram a oportunidade de jogar na equipe principal, graças ao grande apoio oferecido pelo técnico Luis Enrique.

Warren Zaire-Emery, Sini Mayolo, Quentin N'Djantao e Ibrahim M'Baye são excelentes exemplos disso.

Mas, assim como acontece com outros clubes, como o Barcelona, de onde o PSG contratou Drew Fernandes, o Paris corre o risco de ser vítima de seu próprio sucesso.

Outros clubes da Europa acompanham de perto o desenvolvimento dos jovens jogadores da base do clube parisiense e, mais importante ainda, são capazes de lhes oferecer um papel de destaque no curto prazo e salários mais altos.

Segundo o jornal “L’Équipe”, há grande demanda por vários jovens jogadores da academia do clube, e é provável que Matis Yangel, a quem o Paris Saint-Germain ofereceu um contrato profissional, venha a sair, devido ao grande interesse que está recebendo de clubes alemães.

O meio-campista ofensivo de 17 anos possui qualidades excepcionais e disputou duas partidas com o time principal nesta temporada: a primeira na Copa da França contra o Fontainebleau em dezembro passado, e a segunda contra o Auxerre no Campeonato Francês no início de setembro.

Também é esperada a saída de Adam Ayari, meio-campista de 18 anos, e tudo indica que ele seguirá para a Eredivisie, onde o Ajax se prepara para lhe oferecer um contrato profissional.

Ayari apresenta estatísticas impressionantes na Liga Juvenil (5 gols e 3 assistências em 8 partidas) e na Copa Gambardella (7 gols e 1 assistência em 4 partidas).

Já Emmanuel Mbemba, zagueiro de 18 anos e jogador da seleção francesa sub-19, já recebeu uma proposta do Paris FC, e vários grandes clubes, como Bayern de Munique e Bayer de Leverkusen, estão de olho nele.

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