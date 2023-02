O Palmeiras já ganhou o Mundial de Clubes?

Para o Palmeiras, a conquista da Copa Rio representa um dos maiores feitos de sua história; entenda

Com participações recentes no Mundial de Clubes de 2020 e 2021, o Palmeiras tinha, para muitos, a oportunidade de encerrar a piada do "time sem Mundial". Porém, para os torcedores palmeirenses a busca sempre será pelo bicampeonato da competição.

Isto porque a equipe carrega a conquista da Copa Rio, de 1951, como a alcunha de "Mundial". O título, porém, nunca teve uma explicação definitiva da Fifa se, de fato, representaria o troféu do torneio, embora tenha um enorme valor na história do clube.

A competição aconteceu entre 30 de junho a 22 de julho, com oito equipes divididas em dois grupos de quatro, que se enfrentariam entre si. Os dois primeiros de cada grupo avançariam para a semifinal, que teria duelos de ida e volta.

Depois de avançar em segundo do grupo, o Palmeiras disputou a semifinal da competição com o Vasco, uma das equipes favoritas. Na ocasião, o Alviverde venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e empatou o segundo em 0 a 0, garantindo vaga na final contra a Juventus.

Com os dois jogos da final no Marcanaã, o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Rodrigues. No segundo jogo, com mais de 100 mil pessoas no estádio, a equipe perdia por 2 a 1 até os 30 minutos do segundo tempo, quando Liminha empatou e garantiu o título para o Verdão.

Para o Palmeiras, não existem dúvidas que a conquista se tratou de um título Mundial, principalmente levando em conta o contexto do torneio, embora a Fifa não esteja disposta a encerrar a polêmica que perdura entre os torcedores palmeirenses.