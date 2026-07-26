O novo jogador do Arsenal passa nos exames médicos

O Arsenal chegou a um acordo para contratar o jovem talento Axel Dontchev, jogador do Cardiff City, de 16 anos, que deverá transferir-se para o clube londrino ao longo desta semana, segundo um relatório da imprensa.

O reputado jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou este domingo que Dontchev, que já realizou os exames médicos com vista à transferência para o Arsenal, prepara-se para assinar o seu contrato.

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Dontchev tornou-se o mais jovem jogador na história do Cardiff City a participar nas competições de futebol inglês, quando disputou uma partida na Taça da Liga dos Clubes (EFL Trophy) em outubro de 2025, com 15 anos e 234 dias.

Dontchev joga no meio-campo e tem origens polacas e búlgaras, mas representou a seleção do País de Gales nos escalões de formação.



