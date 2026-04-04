O NEC não comete erros e aproveita ao máximo a perda de pontos do Ajax

O NEC teve um excelente desempenho na noite de sábado na disputa pelo segundo lugar da VriendenLoterij Eredivisie. Em visita ao Excelsior, a equipe de Dick Schreuder venceu por 2 a 0. Os jogadores de Nijmegen estão agora empatados com o Feyenoord (53 pontos), embora o clube de Roterdã ainda entre em campo neste fim de semana contra o FC Volendam.

Em Roterdã, Tjaronn Chery e Virgil Misidjan integraram “normalmente” a escalação do NEC. Os dois precisavam obter suas autorizações de trabalho esta semana devido ao “escândalo do passaporte”.

Em menos de quinze minutos, ambas as equipes criaram uma grande chance. Pelo time de Roterdã, foi Lennard Hartjes quem esbarrou em Gonzalo Crettaz. Pelo NEC, Sami Ouaissa não conseguiu passar por Stijn van Gassel.

Enquanto Gyan de Regt foi impedido de marcar duas vezes, o NEC conseguiu abrir o placar. Bryan Linssen driblou Van Gassel após um passe em profundidade e finalizou de um ângulo difícil.

No segundo tempo, a equipe de Ruben den Uil continuou criando chances. Um cabeceio de Casper Widell foi fácil para Crettaz, mas uma tentativa posterior de Derensili Sanches Fernandes foi bem mais difícil de defender.

Justamente no momento em que o Excelsior parecia estar prestes a empatar, os jogadores de Nijmegen marcaram o 0-2 em um contra-ataque. Basar Önal recebeu passe de Ouaissa e finalizou com beleza.