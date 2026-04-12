O Napoli perde pontos importantes na disputa pelo título após sofrer um gol logo no início da partida

O Napoli perdeu dois pontos importantes na partida fora de casa contra o Parma: 1 a 1. A equipe de Antonio Conte terá que torcer para que o Como consiga um bom resultado no domingo à noite contra o líder Inter. Caso contrário, as aspirações ao título do atual campeão nacional terão que ser colocadas de lado por enquanto.

A equipe visitante ficou em desvantagem logo aos dois minutos de jogo. Gabriel Strefezza viu um passe longo do seu goleiro ser cabeceado com perfeição por Nesta Elphege. O brasileiro de origens italianas ficou assim cara a cara com o goleiro do Napoli e mandou a bola para o fundo da rede com tranquilidade: 1 a 0.

Para o Napoli, esse não era um cenário agradável. Com essa vantagem inicial, o time da casa passou a se posicionar de forma ainda mais defensiva, e o atual campeão nacional teve que jogar com paciência contra o bloco baixo do Parma. No primeiro tempo, a equipe de Conte aumentou um pouco a pressão, mas não conseguiu criar grandes chances. O gol adversário foi alvo de cinco chutes, mas nenhum deles resultou em gol.

Após o intervalo, o jogo foi praticamente idêntico aos primeiros 45 minutos. O Napoli pressionava e a equipe da casa mantinha onze jogadores atrás da bola. A primeira jogada de perigo do segundo tempo veio do Napoli, mas um chute de Matteo Politano passou bem acima do gol de Zion Suzuki.

Mesmo assim, o Napoli conseguiu empatar pouco depois. Após uma boa combinação, Rasmus Højlund colocou a bola na cara do gol para Scott McTominay, que, com um chute rasteiro certeiro, voltou a ser de grande valor para os napolitanos. A quinze minutos do fim, o escocês esteve perto de marcar novamente com uma bela bicicleta, mas viu seu chute ser defendido.

O Parma também chegou a criar perigo na área adversária. Mandela Keita teve uma chance de chute, logo após os jogadores do Parma reclamarem de uma mão de Alessandro Buongiorno. A arbitragem acabou não marcando pênalti, apesar de o zagueiro ter claramente tocado a bola com a mão.

Pouco tempo depois, Eljif Elmas teve uma grande chance de colocar o Napoli na frente com um cabeceio, mas o meio-campista não acertou bem a bola e desperdiçou assim uma grande oportunidade. O Napoli fez de tudo para marcar o gol da vitória, mas várias vezes o craque Suzuki se interpôs no caminho. No fim das contas, esse gol da vitória não saiu.

Com essa perda de pontos do Napoli, o líder Inter pode ampliar a vantagem na disputa pelo título. Os milaneses enfrentam o Como no domingo à noite. Se o Inter vencer essa partida, a diferença passará a ser de nove pontos.