O Napoli conquistou uma vitória decisiva sobre o Milan por 1 a 0, nesta segunda-feira, na 31ª rodada da Serie A.

O único gol da partida foi marcado pelo ala italiano Matteo Politano aos 79 minutos, aproveitando um erro de Davide Bertolacci, lateral do Milan, na cobertura defensiva.



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Com essa vitória, o Milan se distanciou da disputa pelo título da Serie A, caindo para a terceira posição com 63 pontos, 9 pontos atrás do líder Inter, a sete rodadas do fim da competição.

Já o Napoli subiu para o segundo lugar com 65 pontos, mas suas chances de alcançar o Inter de Milão continuam difíceis.

Getty Images A vitória



do Napoli ocorreu apesar das ausências importantes, com destaque para Rasmus Hoiland, Romelu Lukaku, David Neres, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo e Amir Rahmani.

Por outro lado, a Juventus venceu o Genoa por 2 a 0 na mesma rodada, levando os bianconeri à quinta posição com 57 pontos, a apenas um ponto do Como, quarto colocado e classificado para a Liga dos Campeões na próxima temporada.



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