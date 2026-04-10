O Mônaco estuda uma jogada decisiva com o Barcelona

Em um desdobramento que pode representar uma virada importante no futuro de Ansu Fati, o Monaco estuda exercer a opção de compra acordada com o Barcelona para contratar o atacante espanhol em caráter definitivo, em meio a um desejo claro do jogador de continuar na equipe francesa.

O jornal francês “L’Équipe” indicou que o clube do principado está considerando seriamente exercer a cláusula de compra no valor de 11 milhões de euros, mas a conclusão da transação exige que se chegue a um acordo financeiro definitivo que satisfaça todas as partes.

A participação de Fati como titular na noite de sexta-feira contra o Paris FC no Campeonato Francês foi um evento raro, já que o jogador foi titular apenas duas vezes ao longo de 2026.

O clube garante que essa situação não reflete qualquer tensão entre as partes, mas sim faz parte de um acompanhamento minucioso de seu desenvolvimento físico após os períodos difíceis que viveu nos últimos anos devido às lesões recorrentes.

Leia também:

Acusação de manipulação atinge o Barcelona por causa de Rashford

“Rahan Fleck” escapa novamente da armadilha do Atlético de Madrid



Aos 23 anos, Fati conseguiu recuperar grande parte de seu brilho nesta temporada, tendo participado de 24 partidas com a camisa do Mônaco (antes do confronto de sexta-feira), marcando 9 gols, dos quais 8 na Ligue 1, tornando-se o segundo maior artilheiro da equipe.

Espera-se que a diretoria do Mônaco defina sua posição nas próximas semanas, diante do desejo do jogador de permanecer no clube e de seu desempenho relativamente brilhante, apesar dos desafios físicos.