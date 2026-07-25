A disputa pela contratação do espanhol Rodri, estrela do Manchester City, ganhou intensidade durante o mercado de transferências de verão, depois de Barcelona e Paris Saint-Germain entrarem na linha das negociações, numa tentativa de rivalizar com o Real Madrid, que continua a ser o principal candidato a fechar o negócio, sobretudo depois de o seu nome ter sido associado ao jogador há meses, antes de as especulações se intensificarem de forma considerável na sequência da sua consagração com o prémio de melhor jogador do Mundial de 2026.

A rede francesa RMC revelou, neste sábado, que o Paris Saint-Germain se moveu oficialmente para sondar a possibilidade de contratar Rodri, depois de ter contactado o Manchester City para conhecer as condições de saída do médio espanhol durante a atual janela de transferências.

De acordo com o relatório, a direção do clube parisiense não planeava inicialmente contratar um médio neste verão, mas a aproximação do fim do contrato de Rodri, que termina no final da próxima época, tornou o jogador uma oportunidade excecional que levou os responsáveis do clube a abrir a porta dos contactos.

Ao mesmo tempo, o Real Madrid mantém o seu avanço na corrida pela contratação do jogador, depois de já ter chegado a um acordo com Rodri quanto às condições pessoais, sendo que a obtenção de um acordo com o Manchester City continua a ser o último obstáculo para concretizar o negócio.

A disputa não se limitou aos dois clubes, uma vez que o Barcelona também entrou no círculo da concorrência, depois de ter contactado os representantes do jogador na sequência da lesão do neerlandês Frenkie de Jong, no âmbito do esforço do clube catalão para reforçar o seu meio-campo antes do arranque da nova época.

Por seu lado, o Manchester City insiste na permanência de Rodri e continua as suas tentativas de o convencer a assinar um novo contrato. Aliás, a direção do clube inglês está disposta a manter o jogador até ao fim do contrato, mesmo que saia a custo zero no verão do próximo ano, em vez de aceitar vendê-lo durante a atual janela de transferências.

Apesar do acirramento da concorrência, os relatórios indicam que o Real Madrid continua a liderar a corrida pela contratação de Rodri, mas poderá precisar de vender um dos seus médios para libertar espaço no plantel e financiar o negócio, sobretudo tendo em conta que também deseja contratar um novo extremo ofensivo durante o mercado de verão.