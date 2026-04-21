O Manchester United e a adidas revivem o estilo vintage com a coleção Bringback

A adidas e o Manchester United lançaram a coleção Bringback, uma homenagem a uma das épocas mais icônicas do clube e ao estilo inconfundível que marcou a cultura do futebol no início dos anos 90. Recriada em homenagem ao lendário uniforme de visitante de 1990–92, a coleção reconecta os torcedores a um período histórico marcado por uma campanha memorável nas competições europeias e pela conquista da Copa da Liga de 1991/92 pelo clube.

No centro da coleção está a clássica camisa de jogo fora de casa de 90/92, que é imediatamente reconhecível pelo seu ousado padrão geométrico azul e branco e pela tradicional marca Trefoil da adidas. Reproduzida fielmente até nos mínimos detalhes, a camisa se destaca como um símbolo de uma geração e um visual marcante na história do futebol.

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Acompanhando a peça principal, há uma coleção completa para os dias de jogo, que traz de volta os modelos exatos usados em campo e nos treinos daquela época. A linha inclui shorts autênticos, uma camisa de manga comprida, um casaco de treino retrô, calças de treino, um moletom de gola redonda e uma camiseta com estampa inspirada na cultura dos dias de jogo do início dos anos 90. Cada peça foi projetada para refletir as roupas originais do arquivo, combinando cortes clássicos com logotipos e acabamentos fiéis à época.

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A coleção também apresenta uma camiseta com estampa lifestyle que faz referência ao legado do clube, além de roupas de treino que capturam a estética fora de campo da época, desde painéis ousados até detalhes vintage da adidas. Juntos, a linha oferece uma expressão completa da cultura do futebol de uma época em que os uniformes transcenderam o campo e se tornaram símbolos de identidade.

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Loja: Coleção Manchester United x adidas Bringback

A coleção Bringback estará disponível para compra a partir de 21 de abril de 2026, nas lojas adidas e nas lojas oficiais do Manchester United.