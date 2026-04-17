O Inter praticamente já não pode perder o Scudetto após vitória convincente

O Scudetto está praticamente garantido para o Inter. Na noite de sexta-feira, o Cagliari foi facilmente derrotado em casa, deixando o clube a apenas alguns pontos do título.

Federico Dimarco teve a primeira grande chance da partida. Ele se mostrou atento em um rebote e chutou com força em direção ao gol, mas viu a bola ser tirada da linha por um zagueiro do Cagliari.

Em seguida, o Inter reclamou um pênalti após uma suposta falta em Henrikh Mkhitaryan. No entanto, o árbitro não concedeu nada ao armênio.

No segundo tempo, o Inter finalmente abriu o placar. Dimarco avançou com a bola pela área e cruzou forte e rasteiro para Marcus Thuram, que conseguiu empurrar a bola para o fundo da rede na segunda trave.

Quatro minutos depois, após uma disputa na área, a bola caiu nos pés de Nicolo Barella. O italiano não hesitou nem por um segundo e mandou a bola com força no canto esquerdo.





Piotr Zielinski fechou o placar nos acréscimos. O polonês chutou com maestria e, após passe de Denzel Dumfries, mandou a bola no ângulo: 3 a 0.

O Inter soma agora 78 pontos após 33 partidas. O segundo colocado, o Napoli, acumulou 66 pontos, mas ainda entra em campo neste fim de semana. Faltam cinco partidas para o Inter disputar.