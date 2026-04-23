"O Genoa tomará uma decisão sobre o futuro de Justin Bijlow"

O Genoa vai exercer a opção prevista no contrato de Justin Bijlow, segundo informam vários meios de comunicação italianos. Com isso, o goleiro reserva da seleção holandesa, de 28 anos, fica vinculado à Série A até meados de 2029.

Em parte graças ao desempenho de Bijlow no gol, o Genoa ocupa tranquilamente a 13ª posição. Desde sua chegada, o goleiro de Roterdã defendeu o gol em doze partidas oficiais, nas quais não sofreu gols em três ocasiões.

O contrato de Bijlow com o Genoa expira ao final desta temporada, mas o clube italiano deseja muito continuar com ele. Isso agora vai acontecer.

Bijlow terá em breve clareza sobre seu futuro, que, portanto, está em Gênova. No inverno passado, ele deixou o Feyenoord, seu grande amor, após duas décadas.

No De Kuip, o goleiro Timon Wellenreuther recebeu a preferência do técnico Robin van Persie. Bijlow queria sair para garantir tempo de jogo de vista da Copa do Mundo.

Entretanto, Bijlow reconquistou seu lugar como terceiro goleiro da seleção holandesa. Ele pode esperar por uma passagem de avião para Kansas City.

Após a Copa do Mundo, Bijlow será, de qualquer forma, jogador contratado pelo Genoa, que disputará pela quarta temporada consecutiva a primeira divisão italiana.