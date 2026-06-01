"O Feyenoord supera o Ajax e o PSV e contrata um grande talento"

O Feyenoord está prestes a reforçar-se com Ilian Hadidi, segundo informa o FR12, que costuma ser bem informado. O meio-campista de 17 anos do Standard de Liège já vem sendo acompanhado há algum tempo pelo clube de Roterdã e, ao que tudo indica, um acordo está próximo. Como seu contrato expira neste verão, ele poderá se transferir para o De Kuip sem custos de transferência.

O nome de Hadidi já havia surgido na mídia belga no início deste ano. Na época, ficou claro que o Feyenoord havia entrado na disputa pela contratação do talentoso meio-campista, que atualmente é capitão do Standard de Liège Sub-18.

O jovem jogador da seleção belga-marroquina é considerado, segundo o FR12, um dos maiores talentos da base do Standard. Com suas atuações no meio-campo, ele causou grande impressão na última temporada, tanto dentro quanto fora da Bélgica.

Hadidi disputou, na última temporada, dezoito partidas do campeonato pelo time Sub-18 do Standard de Liège. Nelas, ele conseguiu marcar seis gols, um número notável para um meio-campista de controle.

Além disso, o talentoso meio-campista treinou regularmente com o time principal do clube belga.

Hadidi também se destacou no cenário internacional. Pela seleção marroquina Sub-17, ele já disputou doze partidas internacionais e, no início deste ano, integrou a equipe que conquistou um torneio juvenil internacional.

O interesse por Hadidi foi grande nos últimos meses. Além do Feyenoord, também o Ajax, o PSV, o Borussia Dortmund, o Lille, o AS Monaco, o Club Brugge e o Manchester City foram citados como clubes que acompanhavam de perto a sua situação.

No entanto, parece que o clube de Roterdã está levando a melhor no momento. O Feyenoord tem as melhores chances de contratar o meio-campista, e a intenção é que ele se junte inicialmente à equipe Sub-21 do Feyenoord.