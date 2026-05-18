Dévy Rigaux é o novo diretor técnico do Feyenoord, segundo informações da Voetbal International, entre outros. O dirigente de 38 anos, proveniente do Club Brugge, é o sucessor de Dennis te Kloese, que em breve deixará o De Kuip após mais de quatro anos no cargo.

Faltam apenas os trâmites burocráticos. Assim que estiverem resolvidos, Rigaux assinará um contrato de três anos com o Feyenoord. O jovem belga assume as funções técnicas de Te Kloese, que dará continuidade à sua carreira no CF Monterrey, do México.

Além das funções técnicas, Te Kloese também cuidava dos assuntos gerais do clube de Roterdã. Para essa função, o Feyenoord tem em vista Robert Eenhoorn, que até o ano passado trabalhava no AZ. Parece ser uma questão de tempo até que Eenhoorn seja nomeado.

O Algemeen Dagblad noticiou na segunda-feira que o Feyenoord chegou a um acordo “nas linhas gerais” com Eenhoorn. O rotterdamo de nascimento está na lista há anos e agora assume o cargo no segundo colocado da Eredivisie.

Rigaux trabalha no Club Brugge desde 2009. O profissional de 38 anos começou como treinador de base e foi subindo até chegar ao cargo de “diretor de assuntos futebolísticos” no clube belga. Agora, espera-o um novo desafio além-fronteiras.

Rigaux só seria apresentado ao Feyenoord após o título nacional do Club Brugge. O gigante belga ainda não é oficialmente campeão, mas já se sabe que o diretor esportivo partirá para a Holanda.

Giovanni van Bronckhorst está na mira para apoiar Rigaux. O atual assistente técnico do Liverpool conhece o diretor belga, que já tentou trazer o ex-técnico do Feyenoord para Bruges.