O Feyenoord apresenta o diretor técnico Dévy Rigaux

O Feyenoord confirmou na terça-feira a contratação de Dévy Rigaux como novo diretor técnico. O belga de 38 anos vem do Club Brugge e já assume o cargo em Roterdã no dia 1º de junho. No Feyenoord, Rigaux é o sucessor de Dennis te Kloese, que deixa o clube neste verão, após mais de quatro anos de serviço, para se juntar ao CF Monterrey, do México.

Rigaux trabalhava no Club Brugge desde 2009. Ele começou como treinador de base e foi subindo até chegar ao cargo de diretor de futebol do clube belga. Agora, espera-o um novo desafio além-fronteiras.

Nos mais de dois anos em que Rigaux foi diretor de futebol do Club Brugge, o clube conquistou vários títulos. Tanto na temporada 2023/24 quanto nesta temporada, o clube conquistou o título nacional e, em 2024/25, o Club Brugge venceu a Croky Cup.

No sábado, já havia sido anunciado que o Feyenoord contratou Robert Eenhoorn, que até a temporada passada trabalhava no AZ, como diretor geral. Ele também é um sucessor de Te Kloese, que, além das questões técnicas, também cuidava dos assuntos gerais do clube de Roterdã.

“Estamos extremamente felizes com a chegada de Dévy”, declarou Toon van Bodegom, presidente do Conselho Fiscal do Feyenoord, no site do clube. “A busca por um diretor técnico já está em andamento há algum tempo e, como diretoria do clube, analisamos e conversamos com vários candidatos em potencial. Com a saída de Dennis te Kloese e a aproximação da janela de transferências de verão, era claro que precisávamos avançar no processo de seleção também para essa posição.”

“Com Dévy Rigaux, contratamos um dos diretores técnicos mais elogiados do futebol europeu. No Club Brugge, ele demonstrou ter um excelente olho para talentos em ascensão. Além disso, ele compartilha da visão que defendemos no Feyenoord: que a base é a espinha dorsal do clube. Por isso, estamos convencidos de que Rigaux é a pessoa certa para aprimorar ainda mais a política técnica e impulsionar o Feyenoord a novos patamares esportivos.”

Rigaux também comenta a nomeação na nota. “O Feyenoord é um clube fantástico para começar a trabalhar. Há uma base sólida no De Kuip, a base de formação em Varkenoord está repleta de talentos e, no plano esportivo, foram alcançados os sucessos necessários. Cabe a mim a honrosa tarefa de dar continuidade a isso. É um desafio maravilhoso que vou abraçar com entusiasmo.”