“O fato de o PSV ir para Ibiza não é elegante e é um pouco arrogante”

O fato de o PSV passar esta rodada em Ibiza está dando o que falar entre os fãs de futebol da Holanda. Leon ten Voorde chega a acusar o campeão de Eindhoven de “comportamento arrogante” em relação aos demais clubes da Eredivisie.

“A viagem do PSV, bem no meio da temporada e durante uma rodada, tem naturalmente algo de humilhante”, analisa Ten Voorde em sua coluna fixa no jornal regional Tubantia.

“Principalmente para o Feyenoord e o Ajax, os dois concorrentes no papel que ainda estão na luta pela subida e não conseguem se livrar do FC Twente e do NEC, enquanto o vencedor já está no hotel, recém-banhado”, afirma o observador do FC Twente, que viu o PSV vencer o PEC Zwolle por nada menos que 6 a 1 na quinta-feira.

Ten Voorde considera que não é “muito elegante” da parte do PSV viajar para Ibiza. “Pode-se até chamar isso de um pouco de arrogância. Mas enfim: se os outros estão tão mal, você recebe os dias extras de férias de mão beijada e, de acordo com o acordo coletivo, eles precisam ser gozados até uma determinada data.”

O torcedor do Twente conclui sua contribuição focando em um veterano do PSV. “Quem estiver procurando por Ivan Perisic nos próximos dias, sem dúvida terá mais chances de encontrá-lo na academia do hotel. O croata de 37 anos ainda tem que disputar um torneio no verão.”

Para, em seguida, fazer uma comparação com outro nome consagrado do PSV. “Joey Veerman, pelo menos, não precisa se preocupar com isso neste fim de semana.”