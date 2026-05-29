O ex-jogador do Lyon Bryan Bergougnoux (43) faleceu tragicamente

O mundo do futebol francês foi abalado por uma notícia trágica nesta sexta-feira. Bryan Bergougnoux, ex-jogador do Olympique de Lyon e assistente técnico do Le Havre, faleceu repentinamente aos 43 anos.

Bergougnoux foi formado no Olympique Lyonnais e conquistou seu lugar definitivo no time principal na temporada 2003/04. O meio-campista ofensivo chegou a disputar 48 partidas oficiais pelo clube francês, marcando seis gols.

Durante sua passagem pelo Lyon, Bergougnoux viveu os anos de maior sucesso de sua carreira. Ele conquistou três títulos nacionais e, além disso, venceu três vezes a Supercopa da França.

Em 2005, ele se transferiu para o Toulouse, onde permaneceu por quatro temporadas. Em seguida, jogou pelo Lecce, da Itália, que o emprestou ao Châteauroux e ao Omonia Nicosia, de Chipre.

Bergougnoux encerrou sua carreira de jogador profissional no Tours FC. Em seguida, dedicou-se à carreira de treinador, na qual foi adquirindo experiência passo a passo.

Desde o verão de 2025, Bergougnoux fazia parte da comissão técnica do Le Havre como assistente técnico. Com isso, ele continuou atuando no mais alto nível do futebol francês.

Segundo o Le Progrès, Bergougnoux participaria na sexta-feira de um torneio Legends com vários ex-jogadores do Toulouse. No entanto, diversas fontes informam que ele perdeu a consciência repentinamente enquanto estava no carro a caminho do evento.

Após o incidente, o ex-meio-campista foi levado às pressas para o hospital, onde veio a falecer. Bergougnoux deixa sua esposa e quatro filhos.

O Olympique Lyon informou estar profundamente chocado e expressou apoio à família e aos entes queridos, enquanto o Toulouse fala de uma grande perda. “Bryan permanecerá para sempre em nossos corações”, afirmou o clube.