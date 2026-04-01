O desastre da Itália acaba se transformando em um presente para o Barcelona

A seleção da Bósnia causou uma grande surpresa ao se classificar para a Copa do Mundo de 2026, derrotando a Itália nos pênaltis por 4 a 1, após um empate em 1 a 1.

Com isso, a “Azzurra” não conseguiu quebrar o jejum na Copa do Mundo e ficará de fora da competição pela terceira edição consecutiva, após 2018 e 2022.

Embora a ausência da Copa do Mundo represente um desastre futebolístico para a Itália, a situação pode acabar beneficiando o Barcelona.

O jornal “Mundo Deportivo” afirmou que o zagueiro Alessandro Bastoni (26 anos) é um dos principais responsáveis pela recente decepção da Itália.

Bastoni recebeu um cartão vermelho direto aos 41 minutos, fazendo com que sua equipe terminasse o restante do primeiro tempo, o segundo tempo e a prorrogação com dez jogadores.

Apesar de a Itália estar vencendo por 1 a 0 antes da expulsão, a ausência de Bastoni teve um grande impacto sobre a Azzurra, e a Bósnia empatou antes da prorrogação e da disputa de pênaltis.

A imprensa italiana criticou duramente a expulsão de Bastoni, chegando a publicar fotos editadas dele vestindo a camisa da Bósnia. Esse cenário hostil pode ajudar o Barcelona a alcançar seu objetivo de contratar o zagueiro da Inter.

“Bastoni e o desastre de 2026” foi a manchete da página inicial do site “La Gazzetta dello Sport”, criticando o desempenho do zagueiro contra a Bósnia, enquanto a versão impressa também destacou seu desempenho medíocre.

Além disso, o “Tuttosport” apontou Bastoni como uma das principais razões para a eliminação da Itália do torneio, e o “Corriere dello Sport” descreveu a expulsão do zagueiro como “idiota”.

Mas a imprensa não é a única a focar em Bastoni; os torcedores inundaram as postagens do jogador e de sua esposa, Camilla Preciani, no Instagram com comentários.

Além disso, antes da pausa internacional, Bastoni havia sido alvo de críticas severas de muitos torcedores após ter causado a expulsão de Kalulu na partida entre Inter e Juventus, em 15 de fevereiro passado.

O Barcelona acredita que pode contratar Bastoni por um valor máximo de 55 a 60 milhões de euros, e a eliminação da Itália do torneio, somada às críticas públicas a ele, pode facilitar a saída do jogador.

Após a derrota esmagadora da Itália, Bastoni deixou o campo em estado de profunda tristeza; foi uma imagem sombria do zagueiro, que pode indicar que seu futuro está em outro clube. O Barcelona está pronto caso surja a oportunidade.

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