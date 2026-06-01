O Daily Mail revela quais drogas Sterling consumiu e divulga imagens do acidente

O Daily Mail obteve imagens do acidente envolvendo Raheem Sterling. O jornal inglês também conversou com uma testemunha ocular do acidente, que ocorreu na manhã de quinta-feira na Inglaterra.

O atacante de 31 anos do Feyenoord se envolveu, na quinta-feira às 9h da manhã, em um acidente sem vítimas com seu Lamborghini Urus na M3, na Inglaterra. Ele colidiu contra o guard-rail.

Em seguida, Sterling se recusou a fazer um teste de drogas na polícia, sendo então preso pelos policiais britânicos.

Atualmente, ele é suspeito de dirigir um veículo sob o efeito de drogas. Além disso, há uma investigação em andamento por direção perigosa, posse de substância da Classe C e recusa em fornecer a amostra exigida para análise. O atacante foi libertado sob fiança.

O Daily Mail descobriu, com base nas imagens, o que Sterling havia consumido. Segundo o jornal, é possível ver o atacante aspirando um balão de gás hilariante no momento do acidente.

O Daily Mail também conversou com uma testemunha do acidente, que chegou a tentar alertar Sterling. “Ele estava ziguezagueando da esquerda para a direita. Tentei alertá-lo com minhas luzes de emergência, mas não adiantou.”

“Quatro ou cinco carros tiveram que desviar dele no final. Vi pelo meu espelho retrovisor como ele bateu na mureta de proteção. Poderia ter sido muito pior. É um carro potente e, se ele pisar no acelerador, vai atravessar a mureta.”







