O choro de Endrick, substituído e sem gols pelo Palmeiras em 2023

Até aqui, o jovem atacante de 16 anos soma 625 minutos sem balançar as redes na temporada

O Palmeiras se manteve invicto no Campeonato Paulista após bater o Red Bull Bragantino por 2 a 0 nesta última quarta-feira, no Allianz Parque. Porém, depois de passar em branco mais uma vez na temporada e ser substituído, o jovem Endrick foi visto chorando no banco de reservas. O atacante ainda não marcou em 2023. Até aqui, foram 10 jogos disputados, sendo oito deles como titular, e 625 minutos sem balançar as redes.

Contra a equipe de Bragança Paulista, o jovem foi substituído por Giovani, aos 15 minutos do segundo tempo. Na transmissão, no entanto, imagens mostraram o jogador com um colete amarelo cobrindo seu rosto por bastante tempo.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Abel Ferreira revelou que o atacante chorou pouco depois de ser substituído, mas elogiou o jogador e afirmou que tudo acontecerá no momento certo em sua carreira.

"Eu sou um crítico a mim porque não dei um abraço nele. Ele precisa. Precisa de um abraço, que continue a sorrir. É um moleque que fez gols decisivos no ano passado, nos ajudou a vencer o Atlético-MG. Na altura que diziam que tinha que meter o Endrick, dizia que seria campeão."

"Eu peço que ele não perca o sorriso na cara. Vai falhar, vai acertar. Ele tem 16 anos, se jogar normalmente como jogam aqui, vai jogar até os 40 anos (risos). O elenco está aqui para ajudar ele, o treinador, o clube está aqui para ajudar ele. E tudo no tempo de Deus" disse Abel.

Cesar Greco/Palmeiras

Ainda na coletiva, o treinador foi questionado sobre o papel exercido pelo jovem atacante na equipe, ajudando seus companheiros na preparação das jogadas, mesmo sem fazer gols: "Ele tem que ter calma. Ninguém gosta de ler críticas. Claro que há uma pressão tremenda que ele tem que fazer cinco, seis gols, que ele próprio tenta lidar com isso."

"Ele vai fazer o gol na hora certa. Tem que ter calma, que não perca o sorriso. É verdade, meteu a camisola porque chorou. Não sou o pai dele, mas devia ter dado um abraço. É diferente estar ali sentado e depois ir lá dentro ser cobrado em um ambiente de alta pressão. Tem que ter calma, continuar sorrindo e lembrar da alegria quando foi para a Disney", afirmou.

Endrick, de apenas 16 anos, foi comprado pelo Real Madrid em dezembro de 2022. O clube merengue deve desembolsar até julho de 2024, quando o jogador atuará na Espanha, 72 milhões de euros (R$ 394,12 milhões na cotação atual), sendo 60 milhões de euros (R$ 328 milhões) pagos ao clube paulista e a TFM Agency, que agencia o atleta.

Embora tenha passado em branco até na temporada, Endrick já soma três gols na equipe profissional do Palmeiras, marcados no Campeonato Brasileiro do ano passado.