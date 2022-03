Quem é Hansjorg Wyss, o bilionário suíço que pode comprar o Chelsea?

As equipes de futebol de nível de elite geralmente são de propriedade de milionários e bilionários, com muitos deles se tornando nomes familiares entre os fãs do esporte.

No início de 2022, em meio à incerteza em torno do comando de Roman Abramovich no Chelsea, um indivíduo abundantemente rico chamado Hansjorg Wyss revelou que ele, junto com outros três, recebeu a chance de comprar a equipe de Stamford Bridge.

Ele certamente está interessado, então quem é Wyss, qual seu patrimônio e como ele ganhou seu dinheiro? A GOAL traz para você tudo o que você precisa saber.

Quem é Hansjorg Wyss?

Hansjorg Wyss é um empresário bilionário da Suíça. Nascido em 19 de setembro de 1935 na capital suíça Berna, Wyss fez sua fortuna através da Synthes, empresa que fundou na década de 1970 e que fabrica dispositivos médicos.

Educado no Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique no final da década de 1950, mais tarde estudou nos Estados Unidos na Harvard Business School enquanto buscava desenvolver sua carreira. Ele está sediado nos EUA desde a década de 1960.

Além da fabricação médica, a carreira de Wyss também o fez trabalhar em serviços de infraestrutura do governo, na indústria siderúrgica e também vendeu aeronaves.

Wyss, que celebrou seu 86º aniversário em 2021, vendeu a Synthes para a multinacional farmacêutica Johnson and Johnson em 2012 por uma taxa de cerca de US$ 20 bilhões (R$ 99 bilhões).

Qual é o patrimônio líquido de Hansjorg Wyss?

O patrimônio líquido de Wyss foi estimado em US$ 5,1 bilhões (R$ 25 bilhões) em 2022, segundo a revista americana de negócios Forbes.

Além da fabricação de dispositivos médicos, Wyss é conhecido por sua filantropia e doou dinheiro para várias causas, incluindo iniciativas climáticas, educação e esforços de conservação.

A Fundação Wyss foi criada em 1998 como um projeto de proteção ambiental, projetado para preservar, em particular, a área de Hoback Basin, nos Estados Unidos, para que as pessoas pudessem continuar a desfrutar de atividades ao ar livre, como caminhadas e pesca.

Em 2008, ele doou US$ 125 milhões (R$ 621 milhões) para Harvard para o estabelecimento do Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering.

A Forbes o descreve como "uma das pessoas mais filantrópicas do mundo" e, em 2018, ele se comprometeu a investir US$ 1 bilhão (R$ 4 bilhões) em 10 anos para "acelerar os esforços de conservação da terra e do oceano" em todo o mundo.

Em uma entrevista em março de 2022 ao jornal suíço Blick , Wyss explicou: "Abramovich está tentando vender todas as suas vilas na Inglaterra. Ele também quer se livrar do Chelsea rapidamente. Eu e outras três pessoas recebemos uma oferta na terça-feira para comprar o Chelsea de Abramovich. ''

"Eu tenho que esperar de quatro a cinco dias agora. Abramovich está pedindo demais. Você sabe, o Chelsea deve a ele £ 2 bilhões (R$ 13 bilhões). Mas o Chelsea não tem dinheiro.''

"O que já posso dizer: definitivamente não estou fazendo algo assim sozinho. Se eu comprar o Chelsea, seria com um consórcio formado por seis a sete investidores."