O Chelsea chega a um acordo com Xabi Alonso

O Chelsea chegou a um acordo com Xabi Alonso para que ele assuma o cargo de novo técnico do clube, segundo informações divulgadas, entre outros, por David Ornstein, do The Athletic. Um contrato de quatro anos já está pronto para o basco em Stamford Bridge, e espera-se uma confirmação oficial em breve. Alonso já era, há algum tempo, o principal candidato do clube londrino.

Alonso visitou Londres no início da semana passada para discutir os últimos detalhes e, em seguida, deu seu aval definitivo ao Chelsea. Segundo fontes, restam apenas as últimas formalidades a serem concluídas antes que o acordo seja anunciado publicamente.

O Chelsea agiu rapidamente após a demissão de Liam Rosenior no mês passado. Andoni Iraola também era considerado um candidato sério, mas a escolha acabou recaindo sobre Alonso.

Alonso está sem clube desde sua demissão do Real Madrid em janeiro. O espanhol assinou no verão passado um contrato de três anos na capital espanhola, mas foi demitido após apenas sete meses. Apesar de um forte início de campeonato, o Real Madrid não conseguiu impedir o Barcelona de conquistar o título.

Sob o comando de Alonso, o Real Madrid venceu dez de suas primeiras onze partidas do campeonato, incluindo o Clássico de 24 de outubro. No entanto, os madrilenos terminaram quatro pontos atrás do Barcelona e também perderam a final da Supercopa da Espanha para o arquirrival.

Antes de sua passagem pelo Real Madrid, Alonso causou grande impressão no Bayer Leverkusen. Lá, ele levou o clube ao primeiro título da Bundesliga da história do clube na temporada 2023/24, enquanto o Leverkusen também permaneceu invicto em casa.

Com sua contratação, Alonso retorna à Premier League, onde atuou por muitos anos como jogador do Liverpool. O basco jogou cinco temporadas em Anfield e conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões.

O Chelsea espera que Alonso traga mais estabilidade após uma temporada conturbada. Rosenior ficou no cargo por menos de quatro meses e foi demitido após cinco derrotas consecutivas na Premier League. O técnico interino Calum McFarlane chegou à final da FA Cup com o clube, mas a equipe foi derrotada pelo Manchester City (1 a 0) no sábado.