O Carioca vai ter jogo nesta quarta-feira? Quando Flamengo e Vasco entram em campo?

Uma grande interrogação paira sobre a sequência das partidas do Campeonato Carioca; situação de Botafogo e Fluminense segue sem definição

A polêmica retomada do continua causando confusões. Após a vitória do Flamengo contra o Bangu e o empate entre Portuguesa-RJ e Boavista, o campeonato foi mais uma vez interrompido, desta vez até a próxima sexta-feira, 26.

A Ferj, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, decidiu por suspender a quarta e a quinta rodada da e remarcá-las para os dias 26 (sexta) e 27 (sábado). Porém, o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella segue confiante de e atuarão na quarta-feira, 24 de junho. Vale lembrar que, no último sábado, o próprio Crivella decretou a proibição do campeonato até o dia 25 deste mês.

Para o portal Uol, a assessoria de imprensa da prefeitura do Rio afirmou: "Há jogos marcados para 24 de junho, e isso foi mencionado pelo próprio prefeito, que disse acreditar no ajuste de protocolos da Vigilância Sanitária municipal e o da Ferj até essa data, o que deverá assegurar jogos neste dia".

Vasco x Macaé se enfrentariam no domingo, dia 21, mas o decreto de sábado impediu a realização do jogo. Alexandre Campello, presidente vascaíno, afirmou ao Uol que iria avaliar toda esta situação nesta segunda-feira, para não infringir o decreto.

Para aumentar ainda mais a confusão, a Ferj publicou um documento no domingo à noite em que afirma: "O clube mandante que assim desejar poderá antecipar sua partida caso sejam atendidos todos os procedimentos (...) e haja entendimento com a emissora detentora dos direitos de transmissão".

Desta forma, ainda não há uma data para o Vasco voltar à campo pelo Campeonato Carioca. Mas caso haja consenso entre Vasco, Macaé e TV Globo, a partida pode acontecer antes da sexta-feira.

O mesmo acontece com o Flamengo: o duelo contra o Boavista não tem previsão para acontecer. O Rubro-negro, porém, não tem contrato com a Globo, o que poderia facilitar a antecipação. Confira a situação do Flamengo na disputa do título estadual.

E quanto aos jogos de e ?

Botafogo e Fluminense foram contra à volta precipitada do Campeonato Carioca, principalmente porque os dois times não estavam treinando e não haveria um tempo razoável de preparação. Alvinegros e Tricolores querem atuar somente em julho.

Segundo Crivella, o decreto de sábado benecifiaria as duas equipes. Inicialmente, Botafogo x e Fluminense x Volta Redonda estavam marcados para esta segunda-feira, 22, e não acontecerão. Uma definição sobre os jogos das duas equipes deve sair ainda nesta segunda-feira.