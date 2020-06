Crivella suspendeu o Carioca? Quais os próximos jogos do estadual?

Decreto que suspendia todos os eventos esportivos do Rio de Janeiro será reeditado e deve restringir apenas jogos do Fluminense e Botafogo

Uma verdadeira confusão tem acontecido a respeito do . Depois de publicar um decreto no Diário Oficial do Rio de Janeiro suspendendo todas as atividades esportivas até 25 de junho, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos) voltou atrás e afirmou que haverá uma republicação do decreto e que apenas jogos do e estão suspensos.

Ou seja, ao que tudo indica, o campeonato carioca continua, de fato.

O prefeito Marcelo Crivella acaba de informar pela assessoria oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro que REPUBLICARÁ o decreto no Diário Oficial informando que apenas os jogos de Botafogo e Fluminense estão suspensos até o dia 25/06. O Campeonato Carioca segue. pic.twitter.com/6TzDzJ0ab3 — Caio Blois (@caioblois) June 20, 2020

A informação foi confirmada pela Goal direto com a assessoria da Prefeitura da capital do Estado. O novo decreto ainda não foi lançado e deve ser publicado nesse domingo (21). Acontece, porém, que no domingo estavam programados os jogos Vasco x Macaé e Madureira x Resende. O Globo Esporte afirma que as partidas do domingo serão mantidas, já a assessoria de Crivella não respondeu sobre o caso dos jogos do domingo.

Isso tudo porque os clubes não têm segurança institucional para realizar um grande evento sem um decreto que oficialize sua realização. Caso o decreto não seja publicado no começo do domingo, os clubes deverão obedecer o decreto desse sábado, que proibe todos os jogos.

Questionei a prefeitura se, deste modo, o pode jogar amanhã... aguardo resposta — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 20, 2020

O que Crivella deixou claro no vídeo é que os jogos de Fluminense e Botafogo estão suspensos. Ou seja, as partidas marcadas para segunda-feira (22) entre Botafogo x e Fluminense x Volta Redonda não acontecerão.

Os dois clubes se posicionaram contra o retorno do campeonato carioca desde o início das discussões.