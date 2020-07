O Campeonato Carioca de 2020 vai ter rebaixamento?

Cabofriense e Nova Iguaçu, que já caíram dentro de campo, entraram na justiça para tentar cancelar as quedas; entenda a situação

Em meio a toda a incerteza que paira sobre o Campeonato Carioca de 2020, outra situação também parece nebulosa: o TJD-RJ pediu a FERJ nesta quarta-feira (1) que a entidade não homologue os rebaixamentos neste momento.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

, que irá jogar a fase preliminar da competição em 2021, já que terminou na última colocação da classificação geral, bem como , lanterna do Grupo Z e que jogaria a segunda divisão na próxima edição, já estão rebaixados, cada um para seu "grupo". Entretanto, surgiu a dúvida: com a decisão do TJD-RJ, terá rebaixamento em 2020?

Mais times

A resposta é ainda não sabemos. Os dois rebaixados entraram em liminar na justiça para tentar cancelar as quedas, e mesmo que a primeira decisão do tribunal impeça a FERJ de oficializar o rebaixamento, não significa que o TJD-RJ é a favor do cancelamento.

Os dois times que caíram, Cabofriense e Nova Iguaçu, alegaram prejuízos técnicos por causa da pandemia do coronavírus Covid-19. Desta maneira, todos os outros 14 times serão ouvidos pelo tribunal antes de qualquer julgamento.

No formato atual do , há duas "fases" de rebaixamento. Explicamos.

Mais artigos abaixo

ACABOU!



Com gols de Jone Chulapa e Daniel, o America garante a permanência na Série A e vai disputar a seletiva do Carioca do ano que vem. pic.twitter.com/FMBmdm1byo — America RJ (de 🏠) (@AmericaRJ) June 27, 2020

Antes do começo da competição, dez times já estavam classificados para a fase principal, mas outras duas vagas estão condicionadas a uma etapa preliminar. Neste ano, , Macaé, Americano, Nova Iguaçu, América-RJ e Friburguense disputaram a primeira fase, com os dois primeiros conseguindo se classificar para o torneio principal.

Os outros quatro times que "sobraram" caem para o Grupo X, e se enfrentam novamente. O melhor colocado, Friburguense neste ano, escapa, e os outros três caem para o Grupo Z. Americano, América-RJ e Nova Iguaçu jogaram esta fase final de rebaixamento, sendo que o último colocado do grupo, o N. Iguaçu, está rebaixado para a segunda divisão de 2021.

Em Bacaxá: Americano 0x2 América (gols de Johny Chulapa e Daniel).

O Nova Iguaçu está rebaixado para a série B1 de 2021. (Apesar de ainda restar o jogo América x N. Iguaçu pra fechar o grupo Z). Americano e América estão garantidos na fase preliminar (Seletiva) da 1a.Div. de 2021 — Eraldo Leite (@eraldoleiterg) June 27, 2020

Enquanto isso, o Cabofriense, último colocado na classificação geral da fase principal do Campeonato Carioca de 2020, está rebaixado e jogará a fase preliminar do ano que vem, junto de Friburguense - que escapou do Grupo X -, Americano e América-RJ - que escaparam do Grupo Z, bem como os dois primeiros colocados da segunda divisão de 2020.